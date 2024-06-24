https://ria.ru/20240624/turtsiya-1954966195.html

Эксперт оценил перспективы вступления Турции в БРИКС

Эксперт оценил перспективы вступления Турции в БРИКС - РИА Новости, 24.06.2024

Эксперт оценил перспективы вступления Турции в БРИКС

Турция обратит взор на БРИКС на фоне разногласий с Западом, но возможное членство в организации - не "разменная монета" для Анкары, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:29

2024-06-24T09:29

2024-06-24T09:29

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АНКАРА, 24 июн – РИА Новости. Турция обратит взор на БРИКС на фоне разногласий с Западом, но возможное членство в организации - не "разменная монета" для Анкары, заявил РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Гёкхун Гёчмен. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о намерении страны стать членом БРИКС. Глава турецкого внешнеполитического ведомства принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде, заявил впоследствии, что Анкара увидела важность организации. По словам собеседника РИА Новости, Турция интересуется БРИКС фактически с 2017 года. Сначала этот интерес подогревался лишь участием страны в новом Банке развития, созданном государствами БРИКС. "Тогдашний заместитель премьер-министра, а ныне министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек заявил, что Анкара рассматривает возможность вступления в организацию, чтобы воспользоваться средствами нового Банка развития, а президент Эрдоган сделал аналогичные заявления на саммите лидеров БРИКС в 2018 году. За прошедший период интерес Турции к новому банку развития сохранился, но ее представления о БРИКС изменились", - напомнил эксперт. По мнению Гёчмена, Анкара в лице министра иностранных дел Хакана Фидана делает акцент на "разнообразии" БРИКС. "Для Турции немыслимо оставаться равнодушной к БРИКС, ставшему реальностью многополярного мира, альтернативой Западу в плане производства и богатства и выступающему за реформирование нынешней международной системы. Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция не может оставаться равнодушной к событиям как на Западе, так и в Азии, и что Анкара проводит 360-градусную внешнюю политику", - подчеркнул аналитик. БРИКС и отношения с НАТО Эксперт не считает, что Турция выберет БРИКС в качестве "разменной монеты", но может обратить взоры на альянс на фоне разногласий с Западом. "Членство Турции в НАТО и её близость к Европе могут затруднить для нее установление институциональных отношений с другими странами, в отличие от других стран, но это не невозможно. Например, в Сирии Турции удалось создать Астанинскую платформу с Россией и Ираном, исключив США. Аналогичным образом, несмотря на членство в НАТО и тесные отношения с США, Турция сотрудничает с Россией в самых разных областях - от торговли до оборонной промышленности", - считает он. По его словам, если страны БРИКС будут поощрять Турцию к сотрудничеству, а не рассматривать ее как "троянского коня", это оздоровит отношения между сторонами. "Осознавая эту ситуацию, российский лидер Владимир Путин заявил в 2022 году, что они смогут развивать торговлю с Турцией под эгидой БРИКС, а когда он недавно принимал Хакана Фидана, он подчеркнул, что приветствует интерес Турции к БРИКС", - подчеркнул Гёчмен. По мнению аналитика, есть заинтересованность в том, чтобы отношения между Турцией и БРИКС начинались и продолжались постепенно в различных формах. "Сначала Турция может стать членом нового Банка развития, созданного БРИКС. Ведь для вступления в Новый банк развития не требуется становиться полноправным членом БРИКС. Объединенные Арабские Эмираты и Египет стали членами банка развития за два года до вступления в БРИКС. Аналогичный процесс может быть применен и к Турции, или же для неё вообще может быть создан другой формат в рамках БРИКС. За прошедшее время стороны могут проверить доверие друг к другу и, если сочтут нужным, ускорить процесс полноправного членства в БРИКС", - сказал эксперт. Интерес к БРИКС выгоден Турции в многополярном мире, а для самого альянса отношения с такой страной, как Турция, несет неоценимые преимущества, считает эксперт.

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https://ria.ru/20240619/turtsiya-1953883949.html

https://ria.ru/20240604/peskov-1950365015.html

https://ria.ru/20240607/briks-1951533889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, анкара (провинция), россия, хакан фидан, мехмет шимшек, владимир путин, брикс, нато