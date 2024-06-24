https://ria.ru/20240624/turizm-1955130493.html

Текслер заявил о беспрецедентных возможностях для внутреннего туризма

Текслер заявил о беспрецедентных возможностях для внутреннего туризма - РИА Новости, 24.06.2024

Текслер заявил о беспрецедентных возможностях для внутреннего туризма

Челябинская область видит беспрецедентные возможности для развития внутреннего туризма в регионе, драйвером здесь выступает малый и средний бизнес, заявил в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:59

2024-06-24T17:59

2024-06-24T17:59

челябинская область

златоуст

миасс

алексей текслер

александр калинин

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 июн – РИА Новости. Челябинская область видит беспрецедентные возможности для развития внутреннего туризма в регионе, драйвером здесь выступает малый и средний бизнес, заявил в понедельник глава региона Алексей Текслер. По словам Текслера, в регионе выстроена планомерная работа над созданием комфортных условий и инфраструктуры для активного отдыха, обеспечивается комфортная и безопасная транспортная доступность туристических объектов. Так, каждый год в Челябинской области насыщен культурными и событийными мероприятиями: областной праздник Сабантуй, Ильменский фестиваль авторской песни, Бажовский фестиваль народного творчества – эти и другие мероприятия ежегодно посещают десятки тысяч человек, отметил он. "Всё это способствует популяризации спорта и культуры, повышению туристической привлекательности Челябинской области. Южный Урал уверенно занимает позиции в топ-15 Национального туристического рейтинга, а еще несколько лет назад никто не вспоминал о нас как о туристическом регионе. Сегодня мы видим беспрецедентные возможности для развития внутреннего туризма, необходимо максимально их использовать. В этом процессе нужно быстро реагировать на запросы рынка, и тут безусловным драйвером выступает малый и средний бизнес", - цитирует пресс-служба слова Текслера с пленарного заседания съезда лидеров "Опоры России", посвященного развитию малого и среднего бизнеса в спортивной и туристической отрасли. Губернатор добавил, что регион помогает в реализации инвестпроектов в сфере туризма. "На сопровождении инвестблока правительства находятся проекты на десятки миллиардов рублей, в рамках которых планируется создание порядка двух тысяч рабочих мест", - уточнил глава региона. Так, в этом году на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о развитии всесезонного курорта "Аджигардак", сказал он. Кроме того, по его данным, в развитии туризма серьезная ставка сделана на спорт. Помимо создания спортивной инфраструктуры, в регионе регулярно проходят крупнейшие всероссийские и международные мероприятия, так, в рамках Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта в этом году открыт новый биатлонный центр в Златоусте. Другой проект - Парижский полумарафон, ставший масштабным спортивным мероприятием, известным во всей стране, пояснил Текслер. По словам губернатора, регион результативно взаимодействует с "Опорой России", активно поддерживает средний и малый бизнес. "МСП присутствует во всех отраслях нашей экономики, каждый третий работник занят в этом секторе. Доля МСП в экономике региона сегодня более 27% и стабильно превышает аналогичные показатели по стране и федеральному округу". В свою очередь правительство области расширяет линейку различных мер поддержки МСП, выстраивает конструктивный диалог с деловыми объединениями и самими предпринимателями", - добавил он. Как отметил президент "Опоры России" Александр Калинин, все мероприятия, проводимые правительством региона, говорят о правильном векторе, который задает губернатор предпринимателям региона - они должны быть на пике современных технологий, внедрять передовые инновации и создавать их. "МСП в Челябинской области развивается быстрее, чем в среднем по стране. Этому способствуют меры поддержки, предпринятые на уровне региона, снятие административных барьеров. Считаю, что Челябинская область - один из лучших пилотных регионов, где могут быть созданы механизмы государственно-частного партнерства в сфере развития спорта и туризма", - цитирует пресс-служба слова Калинина. По данным АНО "Центр проектного развития", туризм в Челябинской области активно развивается, с каждым годом турпоток в регионе растёт. "Вместе с развитием туризма в Челябинской области появляются новые объекты для размещения туристов. В 2023-2024 годы на средства частных инвесторов с привлечением регионального и федерального субсидирования в области будет создано 938 номеров в модульных отелях", – цитирует пресс-служба АНО слова генерального директора Максима Мельникова. Глава Миасского городского округа Егор Ковальчук на съезде "Опоры России" обозначил преимущества города, его уникальность и готовность к масштабному развитию, в том числе в сфере туризма. "Мы уже движемся в этом направлении – создаём и благоустраиваем общественные пространства, объекты социальной и культурной сферы. Многое удаётся сделать при участии области, за что признателен губернатору региона Алексею Леонидовичу Текслеру. Участие предпринимателей в жизни муниципалитета может существенно ускорить этот процесс… Плодотворный тандем органов власти и предпринимательского сообщества позволит воплотить многие проекты, которые сделают Миасс туристической точкой притяжения", - написал глава округа в своем Telegram-канале.

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https://ria.ru/20240515/posevnaya-1946080799.html

https://ria.ru/20240503/sportkompleks-1943669494.html

златоуст

миасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

златоуст, миасс, алексей текслер, александр калинин