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ЕС запретил компаниям использовать СПФС Центробанка России - РИА Новости, 24.06.2024
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13:50 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/tsb-1955054073.html
ЕС запретил компаниям использовать СПФС Центробанка России
ЕС запретил компаниям использовать СПФС Центробанка России - РИА Новости, 24.06.2024
ЕС запретил компаниям использовать СПФС Центробанка России
ЕС в рамках нового 14-го пакета санкций запретил компаниям Евросоюза использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, а также совершать... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:50
2024-06-24T13:50
россия
москва
владимир путин
евросоюз
совет евросоюза
санкции в отношении россии
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. ЕС в рамках нового 14-го пакета санкций запретил компаниям Евросоюза использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, а также совершать транзакции с компаниями, которые ею пользуются, говорится в распространенном заявлении Совет Евросоюза. ЕС ранее объявил, что утвердил новые ограничения против России. "ЕС решил запретить использование системы передачи финансовых сообщений Центробанка России... Организациям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС... Кроме того, операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции с организациями с использованием СПФС за пределами РФ", - указывается в документе. Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года по сегодняшний день было введено 13 пакетов санкцией ЕС. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физлиц и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20231031/sanktsii-1906503087.html
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
https://ria.ru/20240623/sanktsii-1954925545.html
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россия, москва, владимир путин, евросоюз, совет евросоюза, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Совет Евросоюза, Санкции в отношении России, Экономика
ЕС запретил компаниям использовать СПФС Центробанка России

ЕС запретил компаниям использовать систему передачи финансовых сообщений ЦБ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. ЕС в рамках нового 14-го пакета санкций запретил компаниям Евросоюза использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, а также совершать транзакции с компаниями, которые ею пользуются, говорится в распространенном заявлении Совет Евросоюза.
ЕС ранее объявил, что утвердил новые ограничения против России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
СМИ сообщили детали проекта нового пакета антироссийских санкций ЕС
31 октября 2023, 18:30
«
"ЕС решил запретить использование системы передачи финансовых сообщений Центробанка России... Организациям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС... Кроме того, операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции с организациями с использованием СПФС за пределами РФ", - указывается в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Российские активы разрушают экономику Запада
18 июня, 08:00
Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года по сегодняшний день было введено 13 пакетов санкцией ЕС. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физлиц и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Роберт О'Брайен - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Экс-советник Трампа призвал усилить санкции против России ради Украины
Вчера, 22:16
 
РоссияМоскваВладимир ПутинЕвросоюзСовет ЕвросоюзаСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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