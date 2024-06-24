ЕС запретил компаниям использовать СПФС Центробанка России
ЕС запретил компаниям использовать систему передачи финансовых сообщений ЦБ
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. ЕС в рамках нового 14-го пакета санкций запретил компаниям Евросоюза использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, а также совершать транзакции с компаниями, которые ею пользуются, говорится в распространенном заявлении Совет Евросоюза.
ЕС ранее объявил, что утвердил новые ограничения против России.
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"ЕС решил запретить использование системы передачи финансовых сообщений Центробанка России... Организациям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС... Кроме того, операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции с организациями с использованием СПФС за пределами РФ", - указывается в документе.
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Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года по сегодняшний день было введено 13 пакетов санкцией ЕС. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физлиц и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.