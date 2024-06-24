https://ria.ru/20240624/tsb-1955054073.html

ЕС запретил компаниям использовать СПФС Центробанка России

ЕС запретил компаниям использовать СПФС Центробанка России - РИА Новости, 24.06.2024

ЕС запретил компаниям использовать СПФС Центробанка России

ЕС в рамках нового 14-го пакета санкций запретил компаниям Евросоюза использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, а также совершать... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:50

2024-06-24T13:50

2024-06-24T13:50

россия

москва

владимир путин

евросоюз

совет евросоюза

санкции в отношении россии

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. ЕС в рамках нового 14-го пакета санкций запретил компаниям Евросоюза использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, а также совершать транзакции с компаниями, которые ею пользуются, говорится в распространенном заявлении Совет Евросоюза. ЕС ранее объявил, что утвердил новые ограничения против России. "ЕС решил запретить использование системы передачи финансовых сообщений Центробанка России... Организациям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС... Кроме того, операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции с организациями с использованием СПФС за пределами РФ", - указывается в документе. Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года по сегодняшний день было введено 13 пакетов санкцией ЕС. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физлиц и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20231031/sanktsii-1906503087.html

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

https://ria.ru/20240623/sanktsii-1954925545.html

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россия, москва, владимир путин, евросоюз, совет евросоюза, санкции в отношении россии, экономика