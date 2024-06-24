https://ria.ru/20240624/trevoga-1954945917.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.06.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Черниговской, Сумской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T03:28
2024-06-24T03:28
2024-06-24T03:51
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Черниговской, Сумской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно ресурсу, тревога в Харьковской области прозвучала в 01.07 мск, в Сумской - в 03.03, в Черниговской - в 03.04, в Николаевской - в 03.20.В 03.40 тревога была объявлена в Одесской области, в 03.41 - в Кировоградской.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240623/kharkov-1954862885.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаевская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги