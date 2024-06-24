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Расчет ТОС-2 поддержал огнем наступление под Авдеевкой - РИА Новости, 24.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:01 24.06.2024 (обновлено: 07:13 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/tos-1954952090.html
Расчет ТОС-2 поддержал огнем наступление под Авдеевкой
Расчет ТОС-2 поддержал огнем наступление под Авдеевкой - РИА Новости, 24.06.2024
Расчет ТОС-2 поддержал огнем наступление под Авдеевкой
Расчет новейшей тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) "Тосочка" группировки войск "Центр" поддержал действие штурмовых подразделений на авдеевском направлении,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T07:01
2024-06-24T07:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
тос-2
в мире
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Расчет новейшей тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) "Тосочка" группировки войск "Центр" поддержал действие штурмовых подразделений на авдеевском направлении, уничтожив опорный пункт ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета новейшей тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) "Тосочка" группировки войск "Центр", применив реактивные термобарические снаряды, поддержали наступление штурмовых подразделений на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что огнеметная система уничтожила опорный пункт ВСУ. Военнослужащие расчета ТОС-2 совершили марш на огневую позицию, произвели наведение установки на цель и при помощи системы управления огнем выполнили залп снарядами по позициям ВСУ на дистанцию около 20 километров. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялась в режиме реального времени расчетами беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20240624/tsentr-1954949032.html
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россия, вооруженные силы украины, тос-2, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-2, В мире
Расчет ТОС-2 поддержал огнем наступление под Авдеевкой

Расчет ТОС-2 группировки войск "Центр" поддержал огнем наступление под Авдеевкой

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка"
яжелая огнеметная система ТОС-2 Тосочка - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
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яжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Расчет новейшей тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) "Тосочка" группировки войск "Центр" поддержал действие штурмовых подразделений на авдеевском направлении, уничтожив опорный пункт ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"Военнослужащие расчета новейшей тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) "Тосочка" группировки войск "Центр", применив реактивные термобарические снаряды, поддержали наступление штурмовых подразделений на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что огнеметная система уничтожила опорный пункт ВСУ.
Военнослужащие расчета ТОС-2 совершили марш на огневую позицию, произвели наведение установки на цель и при помощи системы управления огнем выполнили залп снарядами по позициям ВСУ на дистанцию около 20 километров. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялась в режиме реального времени расчетами беспилотных летательных аппаратов.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Группировка войск "Центр" за сутки поразила почти 400 целей ВСУ
05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТОС-2В мире
 
 
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