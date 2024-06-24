https://ria.ru/20240624/tos-1954952090.html
Расчет ТОС-2 поддержал огнем наступление под Авдеевкой
Расчет ТОС-2 поддержал огнем наступление под Авдеевкой - РИА Новости, 24.06.2024
Расчет ТОС-2 поддержал огнем наступление под Авдеевкой
Расчет новейшей тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) "Тосочка" группировки войск "Центр" поддержал действие штурмовых подразделений на авдеевском направлении,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T07:01
2024-06-24T07:01
2024-06-24T07:13
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Расчет новейшей тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) "Тосочка" группировки войск "Центр" поддержал действие штурмовых подразделений на авдеевском направлении, уничтожив опорный пункт ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета новейшей тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) "Тосочка" группировки войск "Центр", применив реактивные термобарические снаряды, поддержали наступление штурмовых подразделений на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что огнеметная система уничтожила опорный пункт ВСУ. Военнослужащие расчета ТОС-2 совершили марш на огневую позицию, произвели наведение установки на цель и при помощи системы управления огнем выполнили залп снарядами по позициям ВСУ на дистанцию около 20 километров. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялась в режиме реального времени расчетами беспилотных летательных аппаратов.
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россия, вооруженные силы украины, тос-2, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-2, В мире
Расчет ТОС-2 поддержал огнем наступление под Авдеевкой
Расчет ТОС-2 группировки войск "Центр" поддержал огнем наступление под Авдеевкой