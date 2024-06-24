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Переход на новую систему оплаты за вывоз ТКО утвердили в Самарской области

Переход на новую систему оплаты за вывоз ТКО утвердили в Самарской области - РИА Новости, 24.06.2024

Переход на новую систему оплаты за вывоз ТКО утвердили в Самарской области

На оперативном совещании правительства Самарской области врио губернатора региона Вячеслав Федорищев поручил подготовить нормативно-правовые акты по изменению... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:27

2024-06-24T17:27

2024-06-24T17:27

самарская область

кинельский район

жкх

вячеслав федорищев

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На оперативном совещании правительства Самарской области врио губернатора региона Вячеслав Федорищев поручил подготовить нормативно-правовые акты по изменению системы оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает пресс-служба областного правительства. Новые тарифы для индивидуальных домов на территории городских округов начнут действовать с 1 сентября, для многоквартирных домов – с конца октября. В настоящее время в городах Самарской области плата за вывоз ТКО начисляется из расчета квадратных метров жилья, а в сельских территориях – исходя из количества проживающих в доме людей. 22 июня в ходе рабочей поездки в Кинельский район врио губернатора с учетом многочисленных к нему обращений жителей объявил о решении по пересмотру тарифов. В городских округах расчет будет проводиться исходя из количества проживающих людей, а не квадратных метров жилья. "Мы пересматриваем подходы к тарифообразованию в системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Это решение принято. Сегодня оно будет протокольно утверждено. Тарифы – это важная часть, но надо понимать, что это только первый шаг, который касается людей с точки зрения платежек. Как собирается мусор, где он складируется, в каком виде находятся контейнерные площадки, как мусор перевозится, инфраструктура – это все предмет для очень серьезной работы. Мы эту работу уже начали и будем ее усиливать. Самое главное, что мы должны предлагать такие решения, которые позволят радикально изменить внешний вид, облик, суть этого важнейшего вопроса", - цитирует пресс-служба Федорищева. Он поручил департаменту ценового и тарифного регулирования Самарской области разработать нормативно-правовой акт, который устанавливает оплату услуги по обращению с ТКО на территории городских округов Самарской области в индивидуальных жилых домах из расчета на 1 человека. "В платежках люди должны увидеть это с 1 сентября. Я знаю, что есть НПА (нормативно-правовые акты - ред.), которые проходят соответствующее регулирование. Коллеги, я уже сказал, и повторю: 1 сентября люди должны увидеть в платежке. Работайте. Если есть вопросы, требующие моего вмешательства, если необходимо межведомственное согласование с федеральными структурами, пожалуйста, можно рассмотреть их здесь на оперативном совещании, или далее в нашей работе. Выполняйте", - подчеркнул врио губернатора. Глава Самарской области также поручил министерству социально-демографической и семейной политики региона проработать вопрос предоставления дополнительных мер поддержки многодетным семьям при оплате услуги за вывоз ТКО по новым тарифам. "В многодетных семьях много членов семьи, деток. Здесь мы подставим плечо. Мы сейчас просчитываем, чтобы переход на этот метод тарифообразования не сказался на тех категориях жителей, которые требуют поддержки и особого внимания. В течение недели сделайте расчеты, мне представьте, будем их немедленно утверждать. Здесь нет дискуссии – решение принято", - сказал Федорищев. Как сообщил врио губернатора, с конца октября новый тариф за вывоз ТКО, из расчета из числа проживающих, должен быть принят и для многоквартирных домов в городских округах. "Здесь сложнее, расчет серьезный, шашкой махать не будем. Но решение принято. Давайте нашу работу построим таким образом, чтобы максимально быстро и правильно с точки зрения всех подходов этот вопрос решить", - резюмировал врио губернатора.

https://radiosputnik.ru/20240620/tekhnologii-1954377235.html

https://radiosputnik.ru/20240610/pmef-1952044866.html

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кинельский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, кинельский район, жкх, вячеслав федорищев