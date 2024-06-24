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Вице-премьер Сербии выразил соболезнования после терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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15:57 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/terakt-1955093724.html
Вице-премьер Сербии выразил соболезнования после терактов в Дагестане
Вице-премьер Сербии выразил соболезнования после терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Вице-премьер Сербии выразил соболезнования после терактов в Дагестане
Замглавы правительства Сербии Александр Вулин выразил соболезнования главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и секретарю... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:57
2024-06-24T15:57
россия
сербия
махачкала
александр вулин
владимир колокольцев
сергей шойгу
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
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БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Замглавы правительства Сербии Александр Вулин выразил соболезнования главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и секретарю Совбеза РФ Сергею Шойгу в связи с терактами в Дагестане, сообщила его пресс-служба. "В связи с ужасным терактом в Махачкале прошу вас, уважаемый коллега, принять мои глубочайшие соболезнования. Все сотрудники вашего министерства готовы отдать жизни своему народу и отечеству – России, не это не делает боль от их гибели меньшей. Уважаемый коллега, хочу, чтобы вы знали, что разделяем вашу боль и горе, которые ощущаете", - говорится в обращении экс-главы МВД, МО и контрразведки Сербии к министру Колокольцеву. Вулин напомнил, что в ходе столкновений с албанскими террористами в Косово и Метохии погибли свыше 300 сербских полицейских, и отметил, что сербский народ умеет разделять с российским радость и боль. "Уважаемый коллега, вряд ли вы получите много телеграмм с соболезнованиями, многие едва скроют радость от того, что Россия подверглась ударам террористов, но пусть вас это не поколеблет и не расстроит, но укрепит вашу убежденность, что борьба с терроризмом должна вести к его корням, поиску и уничтожению вдохновителей и заказчиков преступления, где бы и из-за кого и чего бы они ни прятались", - подчеркнул вице-премьер Сербии. Письма с соболезнованиями он также направил патриарху Кириллу и секретарю Совета безопасности РФ Сергею Шойгу, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорого выздоровления раненым.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955083648.html
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россия, сербия, махачкала, александр вулин, владимир колокольцев, сергей шойгу, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия
Россия, Сербия, Махачкала, Александр Вулин, Владимир Колокольцев, Сергей Шойгу, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия
Вице-премьер Сербии выразил соболезнования после терактов в Дагестане

Вице-премьер Сербии Вулин выразил соболезнования после терактов в Дагестане

© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Стоп-кадр видео
Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет
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Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Стоп-кадр видео
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БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Замглавы правительства Сербии Александр Вулин выразил соболезнования главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и секретарю Совбеза РФ Сергею Шойгу в связи с терактами в Дагестане, сообщила его пресс-служба.
"В связи с ужасным терактом в Махачкале прошу вас, уважаемый коллега, принять мои глубочайшие соболезнования. Все сотрудники вашего министерства готовы отдать жизни своему народу и отечеству – России, не это не делает боль от их гибели меньшей. Уважаемый коллега, хочу, чтобы вы знали, что разделяем вашу боль и горе, которые ощущаете", - говорится в обращении экс-главы МВД, МО и контрразведки Сербии к министру Колокольцеву.
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Вулин напомнил, что в ходе столкновений с албанскими террористами в Косово и Метохии погибли свыше 300 сербских полицейских, и отметил, что сербский народ умеет разделять с российским радость и боль.
"Уважаемый коллега, вряд ли вы получите много телеграмм с соболезнованиями, многие едва скроют радость от того, что Россия подверглась ударам террористов, но пусть вас это не поколеблет и не расстроит, но укрепит вашу убежденность, что борьба с терроризмом должна вести к его корням, поиску и уничтожению вдохновителей и заказчиков преступления, где бы и из-за кого и чего бы они ни прятались", - подчеркнул вице-премьер Сербии.
Письма с соболезнованиями он также направил патриарху Кириллу и секретарю Совета безопасности РФ Сергею Шойгу, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорого выздоровления раненым.
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РоссияСербияМахачкалаАлександр ВулинВладимир КолокольцевСергей ШойгуВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеПроисшествия
 
 
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