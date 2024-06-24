Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия может начать расследование против Telegram - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/telegram-1955066853.html
Еврокомиссия может начать расследование против Telegram
Еврокомиссия может начать расследование против Telegram - РИА Новости, 24.06.2024
Еврокомиссия может начать расследование против Telegram
Европейская комиссия может начать расследование против мессенджера Telegram в связи с подозрениями, что тот предоставляет недостоверные данные о числе своих... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:35
2024-06-24T14:35
технологии
прибалтика
польша
россия
вера юрова
кайя каллас
павел дуров
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Европейская комиссия может начать расследование против мессенджера Telegram в связи с подозрениями, что тот предоставляет недостоверные данные о числе своих пользователей, сообщила газете Süddeutsche Zeitung еврокомиссар по европейским ценностям и транспарентности Вера Юрова. Согласно недавно принятому "Закону о цифровых услугах (DSA)" ЕС, платформы и поисковые системы с 45 миллионами пользователей и более классифицируются как очень большие онлайн-платформы и поисковые системы (VLOP и VLOSE) и подпадают под более жесткие правила деятельности. Нарушение DSA грозит компании штрафом в размере до 6% от её глобального оборота. "Я не доверяю Telegram. Я не верю, что у них всего 42 миллиона пользователей", - сказала Юрова. "Мы в комиссии убеждены, что у сервиса уже давно более чем 45 миллионов пользователей", - продолжила комиссар. По её словам, если число пользователей мессенджера действительно перевалило за 45 миллионов, то его деятельность подлежит более строгому контролю со стороны ЕС. "Европейская комиссия сейчас проверяет, стоит ли нам начать расследование", - сказала Юрова. Она назвала работу Telegram огромной проблемой - "особенно в странах Прибалтики, Польше и Болгарии". По мнению Юровой, Россия якобы "злоупотребляет" мессенджером для рассылки "ложной информации русскоязычным людям". Также Юрова заявила, что и другие цифровые платформы делают недостаточно для борьбы с дезинформацией: в частности, по её словам, комиссия изучает деятельность китайского TikTok. Ранее премьер Эстонии Кая Каллас в интервью агентству Блумберг говорила, что информация распространяется в Telegram "бесконтрольно". При этом она обвинила мессенджер в передаче дезинформации, однако никаких доказательств этому не привела. Основатель Telegram Павел Дуров писал в своем Telegram-канале, что пользователи мессенджера могут видеть только тот контент, на который они подписаны, поэтому маловероятно, что мессенджер можно использовать для значительного усиления пропаганды.
https://ria.ru/20240327/telegram-1936251204.html
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937767565.html
прибалтика
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, прибалтика, польша, россия, вера юрова, кайя каллас, павел дуров, telegram, евросоюз, tiktok
Технологии, Прибалтика, Польша, Россия, Вера Юрова, Кайя Каллас, Павел Дуров, Telegram, Евросоюз, TikTok
Еврокомиссия может начать расследование против Telegram

Юрова: ЕК заподозрила Telegram в занижении числа пользователей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Европейская комиссия может начать расследование против мессенджера Telegram в связи с подозрениями, что тот предоставляет недостоверные данные о числе своих пользователей, сообщила газете Süddeutsche Zeitung еврокомиссар по европейским ценностям и транспарентности Вера Юрова.
Согласно недавно принятому "Закону о цифровых услугах (DSA)" ЕС, платформы и поисковые системы с 45 миллионами пользователей и более классифицируются как очень большие онлайн-платформы и поисковые системы (VLOP и VLOSE) и подпадают под более жесткие правила деятельности. Нарушение DSA грозит компании штрафом в размере до 6% от её глобального оборота.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Глава разведки Украины назвал Telegram проблемой для нацбезопасности страны
27 марта, 19:58
"Я не доверяю Telegram. Я не верю, что у них всего 42 миллиона пользователей", - сказала Юрова. "Мы в комиссии убеждены, что у сервиса уже давно более чем 45 миллионов пользователей", - продолжила комиссар.
По её словам, если число пользователей мессенджера действительно перевалило за 45 миллионов, то его деятельность подлежит более строгому контролю со стороны ЕС. "Европейская комиссия сейчас проверяет, стоит ли нам начать расследование", - сказала Юрова.
Она назвала работу Telegram огромной проблемой - "особенно в странах Прибалтики, Польше и Болгарии". По мнению Юровой, Россия якобы "злоупотребляет" мессенджером для рассылки "ложной информации русскоязычным людям".
Также Юрова заявила, что и другие цифровые платформы делают недостаточно для борьбы с дезинформацией: в частности, по её словам, комиссия изучает деятельность китайского TikTok.
Ранее премьер Эстонии Кая Каллас в интервью агентству Блумберг говорила, что информация распространяется в Telegram "бесконтрольно". При этом она обвинила мессенджер в передаче дезинформации, однако никаких доказательств этому не привела.
Основатель Telegram Павел Дуров писал в своем Telegram-канале, что пользователи мессенджера могут видеть только тот контент, на который они подписаны, поэтому маловероятно, что мессенджер можно использовать для значительного усиления пропаганды.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
На Украине признались в неспособности повлиять на соцсети и мессенджеры
4 апреля, 11:02
 
ТехнологииПрибалтикаПольшаРоссияВера ЮроваКайя КалласПавел ДуровTelegramЕвросоюзTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала