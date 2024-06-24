https://ria.ru/20240624/telegram-1955066853.html

Еврокомиссия может начать расследование против Telegram

Еврокомиссия может начать расследование против Telegram - РИА Новости, 24.06.2024

Еврокомиссия может начать расследование против Telegram

Европейская комиссия может начать расследование против мессенджера Telegram в связи с подозрениями, что тот предоставляет недостоверные данные о числе своих... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:35

2024-06-24T14:35

2024-06-24T14:35

технологии

прибалтика

польша

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кайя каллас

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Европейская комиссия может начать расследование против мессенджера Telegram в связи с подозрениями, что тот предоставляет недостоверные данные о числе своих пользователей, сообщила газете Süddeutsche Zeitung еврокомиссар по европейским ценностям и транспарентности Вера Юрова. Согласно недавно принятому "Закону о цифровых услугах (DSA)" ЕС, платформы и поисковые системы с 45 миллионами пользователей и более классифицируются как очень большие онлайн-платформы и поисковые системы (VLOP и VLOSE) и подпадают под более жесткие правила деятельности. Нарушение DSA грозит компании штрафом в размере до 6% от её глобального оборота. "Я не доверяю Telegram. Я не верю, что у них всего 42 миллиона пользователей", - сказала Юрова. "Мы в комиссии убеждены, что у сервиса уже давно более чем 45 миллионов пользователей", - продолжила комиссар. По её словам, если число пользователей мессенджера действительно перевалило за 45 миллионов, то его деятельность подлежит более строгому контролю со стороны ЕС. "Европейская комиссия сейчас проверяет, стоит ли нам начать расследование", - сказала Юрова. Она назвала работу Telegram огромной проблемой - "особенно в странах Прибалтики, Польше и Болгарии". По мнению Юровой, Россия якобы "злоупотребляет" мессенджером для рассылки "ложной информации русскоязычным людям". Также Юрова заявила, что и другие цифровые платформы делают недостаточно для борьбы с дезинформацией: в частности, по её словам, комиссия изучает деятельность китайского TikTok. Ранее премьер Эстонии Кая Каллас в интервью агентству Блумберг говорила, что информация распространяется в Telegram "бесконтрольно". При этом она обвинила мессенджер в передаче дезинформации, однако никаких доказательств этому не привела. Основатель Telegram Павел Дуров писал в своем Telegram-канале, что пользователи мессенджера могут видеть только тот контент, на который они подписаны, поэтому маловероятно, что мессенджер можно использовать для значительного усиления пропаганды.

https://ria.ru/20240327/telegram-1936251204.html

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937767565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, прибалтика, польша, россия, вера юрова, кайя каллас, павел дуров, telegram, евросоюз, tiktok