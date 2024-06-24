https://ria.ru/20240624/tekhnologii-1954957553.html

Россия и Узбекистан намерены сотрудничать в разработке квантовых технологий

Россия и Узбекистан намерены сотрудничать в разработке квантовых технологий - РИА Новости, 24.06.2024

Россия и Узбекистан намерены сотрудничать в разработке квантовых технологий

в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:31

2024-06-24T08:31

2024-06-24T08:31

технологии

россия

узбекистан

российский квантовый центр

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ТАШКЕНТ, 24 июн – РИА Новости. Профильные вузы и организации России намерены делиться опытом с коллегами из Узбекистана в сфере разработки квантовых технологий, сообщает торговое представительство РФ в республике в Telegram-канале.По данным представительства, торгпред РФ в Узбекистане Константин Злыгостев встретился с делегацией Российского квантового центра, прибывшей в республику для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества. "В рамках встречи стороны обсудили возможные направления взаимодействия в области квантовых вычислений с научными организациями и высшими учебными заведениями Узбекистана, формат работы в республике и наиболее наукоемкие отрасли, которые могут быть заинтересованы в применении подобных технологий", - говорится в сообщении.Российский квантовый центр – некоммерческий научно-технологический центр уникального для РФ формата, за короткое время занявший лидирующие позиции в своей области научных исследований, а также в разработке высокотехнологичных коммерческих продуктов на основе квантовых технологий, напомнили в представительстве.

https://ria.ru/20240619/putin-1954067524.html

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россия

узбекистан

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технологии, россия, узбекистан, российский квантовый центр