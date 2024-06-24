Рейтинг@Mail.ru
Россия и Узбекистан намерены сотрудничать в разработке квантовых технологий - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/tekhnologii-1954957553.html
Россия и Узбекистан намерены сотрудничать в разработке квантовых технологий
Россия и Узбекистан намерены сотрудничать в разработке квантовых технологий - РИА Новости, 24.06.2024
Россия и Узбекистан намерены сотрудничать в разработке квантовых технологий
в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T08:31
2024-06-24T08:31
технологии
россия
узбекистан
российский квантовый центр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147319/18/1473191839_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_000d00fe98e6bcc153dea8d3229a47ca.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июн – РИА Новости. Профильные вузы и организации России намерены делиться опытом с коллегами из Узбекистана в сфере разработки квантовых технологий, сообщает торговое представительство РФ в республике в Telegram-канале.По данным представительства, торгпред РФ в Узбекистане Константин Злыгостев встретился с делегацией Российского квантового центра, прибывшей в республику для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества. &quot;В рамках встречи стороны обсудили возможные направления взаимодействия в области квантовых вычислений с научными организациями и высшими учебными заведениями Узбекистана, формат работы в республике и наиболее наукоемкие отрасли, которые могут быть заинтересованы в применении подобных технологий&quot;, - говорится в сообщении.Российский квантовый центр – некоммерческий научно-технологический центр уникального для РФ формата, за короткое время занявший лидирующие позиции в своей области научных исследований, а также в разработке высокотехнологичных коммерческих продуктов на основе квантовых технологий, напомнили в представительстве.
https://ria.ru/20240619/putin-1954067524.html
https://ria.ru/20240524/nauka-1947863940.html
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147319/18/1473191839_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_6e3bc90407beee10de6fe64199cc8d55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, узбекистан, российский квантовый центр
Технологии, Россия, Узбекистан, Российский квантовый центр
Россия и Узбекистан намерены сотрудничать в разработке квантовых технологий

Россия намерена делиться опытом с Узбекистаном в разработке квантовых технологий

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНаучный сотрудник лаборатории квантовых симуляторов и интегрированной фотоники
Научный сотрудник лаборатории квантовых симуляторов и интегрированной фотоники - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Научный сотрудник лаборатории квантовых симуляторов и интегрированной фотоники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 24 июн – РИА Новости. Профильные вузы и организации России намерены делиться опытом с коллегами из Узбекистана в сфере разработки квантовых технологий, сообщает торговое представительство РФ в республике в Telegram-канале.
По данным представительства, торгпред РФ в Узбекистане Константин Злыгостев встретился с делегацией Российского квантового центра, прибывшей в республику для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Путин: Россия работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме
19 июня, 18:08
«

"В рамках встречи стороны обсудили возможные направления взаимодействия в области квантовых вычислений с научными организациями и высшими учебными заведениями Узбекистана, формат работы в республике и наиболее наукоемкие отрасли, которые могут быть заинтересованы в применении подобных технологий", - говорится в сообщении.

Российский квантовый центр – некоммерческий научно-технологический центр уникального для РФ формата, за короткое время занявший лидирующие позиции в своей области научных исследований, а также в разработке высокотехнологичных коммерческих продуктов на основе квантовых технологий, напомнили в представительстве.
Квантовая запутанность - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Ученые обнаружили новое явление для квантовых технологий
24 мая, 09:00
 
ТехнологииРоссияУзбекистанРоссийский квантовый центр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала