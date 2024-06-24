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Путин распорядился подписать договор о выдаче с Таиландом
Путин распорядился подписать договор о выдаче с Таиландом - РИА Новости, 24.06.2024
Путин распорядился подписать договор о выдаче с Таиландом
Президент России Владимир Путин распорядился принять предложение правительства о подписании договора о выдаче между РФ и Таиландом, соответствующее распоряжение РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:24
2024-06-24T15:24
2024-06-24T15:24
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился принять предложение правительства о подписании договора о выдаче между РФ и Таиландом, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Договора между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче. Поручить Минюсту России по достижении договоренности с Таиландской Стороной подписать от имени Российской Федерации указанный Договор, разрешив вносить в его проект, одобренный Правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе. Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 24 июня.
https://ria.ru/20231102/putin-1906912592.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, россия, владимир путин, в мире
Таиланд, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин распорядился подписать договор о выдаче с Таиландом
Путин поручил Минюсту подписать договор о выдаче с Таиландом