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Путин распорядился подписать договор о выдаче с Таиландом

Путин распорядился подписать договор о выдаче с Таиландом - РИА Новости, 24.06.2024

Путин распорядился подписать договор о выдаче с Таиландом

Президент России Владимир Путин распорядился принять предложение правительства о подписании договора о выдаче между РФ и Таиландом, соответствующее распоряжение РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:24

2024-06-24T15:24

2024-06-24T15:24

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился принять предложение правительства о подписании договора о выдаче между РФ и Таиландом, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Договора между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче. Поручить Минюсту России по достижении договоренности с Таиландской Стороной подписать от имени Российской Федерации указанный Договор, разрешив вносить в его проект, одобренный Правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе. Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 24 июня.

https://ria.ru/20231102/putin-1906912592.html

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Кирилл Волков

таиланд, россия, владимир путин, в мире