https://ria.ru/20240624/svo-1955087010.html

В Курской области при атаке дронов пострадала женщина

В Курской области при атаке дронов пострадала женщина - РИА Новости, 24.06.2024

В Курской области при атаке дронов пострадала женщина

Жительница хутора Олешня Курской области получила ожоги после возгорания дома при атаке украинских дронов, её госпитализировали, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:37

2024-06-24T15:37

2024-06-24T15:37

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

украина

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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Жительница хутора Олешня Курской области получила ожоги после возгорания дома при атаке украинских дронов, её госпитализировали, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале."Украинские дроны атаковали жилой дом на хуторе Олешня Суджанского района. В результате сбросов дом загорелся. Ожоги получила местная жительница. Она оперативно была доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь", — сообщили Смирнов.Глава региона добавил, что пожарная машина выехала к месту происшествия для тушения пожара. Украинские дроны нанесли удар и по ней, в результате пострадал водитель, его доставили в больницу для осмотра. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.

https://ria.ru/20240616/puti-1952921824.html

https://ria.ru/20240604/dron-1950381779.html

курская область

суджанский район

украина

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курская область, суджанский район, украина