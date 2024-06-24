https://ria.ru/20240624/svo-1955044945.html

Подразделения "Днепра" уничтожили до 125 солдат ВСУ

Подразделения "Днепра" уничтожили до 125 солдат ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024

Подразделения "Днепра" уничтожили до 125 солдат ВСУ

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад в Херсонской области, потери ВСУ за сутки составили до 125... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:18

2024-06-24T13:18

2024-06-24T13:31

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад в Херсонской области, потери ВСУ за сутки составили до 125 военнослужащих, один танк, сообщает Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Антоновка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, танк, девять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б" и 152 мм гаубица Д-20", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045977.html

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