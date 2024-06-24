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Подразделения "Днепра" уничтожили до 125 солдат ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
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13:18 24.06.2024 (обновлено: 13:31 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/svo-1955044945.html
Подразделения "Днепра" уничтожили до 125 солдат ВСУ
Подразделения "Днепра" уничтожили до 125 солдат ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
Подразделения "Днепра" уничтожили до 125 солдат ВСУ
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад в Херсонской области, потери ВСУ за сутки составили до 125... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:18
2024-06-24T13:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад в Херсонской области, потери ВСУ за сутки составили до 125 военнослужащих, один танк, сообщает Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Антоновка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, танк, девять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б" и 152 мм гаубица Д-20", - говорится в сводке.
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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, в мире, сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, США, Вооруженные силы РФ
Подразделения "Днепра" уничтожили до 125 солдат ВСУ

МО: "Днепр" под Херсоном уничтожил до 125 солдат, танк, 9 автомобилей, 3 гаубицы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад в Херсонской области, потери ВСУ за сутки составили до 125 военнослужащих, один танк, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Антоновка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, танк, девять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б" и 152 мм гаубица Д-20", - говорится в сводке.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВ миреСШАВооруженные силы РФ
 
 
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