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"Южная" группировка уничтожила семь складов боеприпасов ВСУ

"Южная" группировка уничтожила семь складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024

"Южная" группировка уничтожила семь складов боеприпасов ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 610 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:17

2024-06-24T13:17

2024-06-24T13:32

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 610 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 610 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и боевую машину 122-мм РСЗО "Град". Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов, сообщили в Минобороны.

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