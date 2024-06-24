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"Южная" группировка уничтожила семь складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 24.06.2024 (обновлено: 13:32 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/svo-1955044379.html
"Южная" группировка уничтожила семь складов боеприпасов ВСУ
"Южная" группировка уничтожила семь складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
"Южная" группировка уничтожила семь складов боеприпасов ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 610 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:17
2024-06-24T13:32
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 610 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 610 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и боевую машину 122-мм РСЗО "Град". Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045045.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Константиновка, США, В мире, Вооруженные силы РФ
"Южная" группировка уничтожила семь складов боеприпасов ВСУ

МО: "Юг" уничтожил более 610 солдат ВСУ, 7 складов боеприпасов, 3 станции РЭБ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 610 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли более 610 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и боевую машину 122-мм РСЗО "Град". Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов, сообщили в Минобороны.
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