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Бойцы "Запада" уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
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13:15 24.06.2024 (обновлено: 13:32 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/svo-1955043954.html
Бойцы "Запада" уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Бойцы "Запада" уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
Бойцы "Запада" уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, сообщили в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:15
2024-06-24T13:32
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, 12 автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 22-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", три 122-миллиметровых гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и боевую машину 122-миллиметровой РСЗО "Град". Кроме того, уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, германия, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Германия, В мире, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Запада" уничтожили склад боеприпасов ВСУ

МО: бойцы "Запада" уничтожили до 480 солдат ВСУ и склад боеприпасов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет наблюдение за воздушным пространством в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет наблюдение за воздушным пространством в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет наблюдение за воздушным пространством в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, 12 автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 22-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", три 122-миллиметровых гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и боевую машину 122-миллиметровой РСЗО "Град". Кроме того, уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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