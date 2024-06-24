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Бойцы "Запада" уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Бойцы "Запада" уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024

Бойцы "Запада" уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, сообщили в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:15

2024-06-24T13:15

2024-06-24T13:32

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, 12 автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 22-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", три 122-миллиметровых гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и боевую машину 122-миллиметровой РСЗО "Град". Кроме того, уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

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