https://ria.ru/20240624/svo-1955043799.html

Еще один эстонский наемник, воевавший за ВСУ, убит под Луганском, пишут СМИ

Еще один эстонский наемник, воевавший за ВСУ, убит под Луганском, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024

Еще один эстонский наемник, воевавший за ВСУ, убит под Луганском, пишут СМИ

Очередной эстонский наемник, воевавший на стороне украинских войск, был убит в районе населенного пункта Райгородка в ЛНР, сообщает в понедельник газета... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:15

2024-06-24T13:15

2024-06-24T13:20

специальная военная операция на украине

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801335683_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_bff8578252440399f120ea68591a0ac5.jpg

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Очередной эстонский наемник, воевавший на стороне украинских войск, был убит в районе населенного пункта Райгородка в ЛНР, сообщает в понедельник газета Postimees. "Сорокадвухлетний Мартин Яэгер погиб в бою возле села Райгородка", - пишет издание. По данным газеты, это уже третий эстонский наемник, убитый на Украине. Отмечается, что он служил в 3-й штурмовой бригаде ВСУ. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.

https://ria.ru/20240622/plennye-1954636237.html

украина

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины