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Еще один эстонский наемник, воевавший за ВСУ, убит под Луганском, пишут СМИ
Еще один эстонский наемник, воевавший за ВСУ, убит под Луганском, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
Еще один эстонский наемник, воевавший за ВСУ, убит под Луганском, пишут СМИ
Очередной эстонский наемник, воевавший на стороне украинских войск, был убит в районе населенного пункта Райгородка в ЛНР, сообщает в понедельник газета... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:15
2024-06-24T13:15
2024-06-24T13:20
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Очередной эстонский наемник, воевавший на стороне украинских войск, был убит в районе населенного пункта Райгородка в ЛНР, сообщает в понедельник газета Postimees. "Сорокадвухлетний Мартин Яэгер погиб в бою возле села Райгородка", - пишет издание. По данным газеты, это уже третий эстонский наемник, убитый на Украине. Отмечается, что он служил в 3-й штурмовой бригаде ВСУ. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
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украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Еще один эстонский наемник, воевавший за ВСУ, убит под Луганском, пишут СМИ
Postimees: в ЛНР убит очередной эстонский наемник, воевавший на стороне ВСУ