Рейтинг@Mail.ru
Еще один эстонский наемник, воевавший за ВСУ, убит под Луганском, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 24.06.2024 (обновлено: 13:20 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/svo-1955043799.html
Еще один эстонский наемник, воевавший за ВСУ, убит под Луганском, пишут СМИ
Еще один эстонский наемник, воевавший за ВСУ, убит под Луганском, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
Еще один эстонский наемник, воевавший за ВСУ, убит под Луганском, пишут СМИ
Очередной эстонский наемник, воевавший на стороне украинских войск, был убит в районе населенного пункта Райгородка в ЛНР, сообщает в понедельник газета... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:15
2024-06-24T13:20
специальная военная операция на украине
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801335683_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_bff8578252440399f120ea68591a0ac5.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Очередной эстонский наемник, воевавший на стороне украинских войск, был убит в районе населенного пункта Райгородка в ЛНР, сообщает в понедельник газета Postimees. "Сорокадвухлетний Мартин Яэгер погиб в бою возле села Райгородка", - пишет издание. По данным газеты, это уже третий эстонский наемник, убитый на Украине. Отмечается, что он служил в 3-й штурмовой бригаде ВСУ. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
https://ria.ru/20240622/plennye-1954636237.html
украина
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801335683_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ea6db492dfc6c045497c9a3916fe334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Еще один эстонский наемник, воевавший за ВСУ, убит под Луганском, пишут СМИ

Postimees: в ЛНР убит очередной эстонский наемник, воевавший на стороне ВСУ

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Очередной эстонский наемник, воевавший на стороне украинских войск, был убит в районе населенного пункта Райгородка в ЛНР, сообщает в понедельник газета Postimees.
«
"Сорокадвухлетний Мартин Яэгер погиб в бою возле села Райгородка", - пишет издание.
По данным газеты, это уже третий эстонский наемник, убитый на Украине. Отмечается, что он служил в 3-й штурмовой бригаде ВСУ.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
Украинские военные об их жизни в плену - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
"К нам "враг" относится лучше": украинские военные о жизни в плену
22 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала