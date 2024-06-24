https://ria.ru/20240624/svo-1955043204.html

Подразделения "Центра" отразили пять контратак ВСУ

Подразделения "Центра" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024

Подразделения "Центра" отразили пять контратак ВСУ

Подразделения российской группировки "Центр" нанесли поражение двум бригадам ВСУ у Сокола и Торецка в ДНР, а также отразили пять контратак, потери противника... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:14

2024-06-24T13:14

2024-06-24T13:32

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Подразделения российской группировки "Центр" нанесли поражение двум бригадам ВСУ у Сокола и Торецка в ДНР, а также отразили пять контратак, потери противника составили до 430 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сокол и Торецк Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ"Потери противника за прошедшие сутки составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины МаххPrо производства США, восемь автомобилей, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм гаубица М119 производства США", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045345.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы рф