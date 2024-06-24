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Подразделения "Центра" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
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13:14 24.06.2024 (обновлено: 13:32 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/svo-1955043204.html
Подразделения "Центра" отразили пять контратак ВСУ
Подразделения "Центра" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
Подразделения "Центра" отразили пять контратак ВСУ
Подразделения российской группировки "Центр" нанесли поражение двум бригадам ВСУ у Сокола и Торецка в ДНР, а также отразили пять контратак, потери противника... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:14
2024-06-24T13:32
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Подразделения российской группировки "Центр" нанесли поражение двум бригадам ВСУ у Сокола и Торецка в ДНР, а также отразили пять контратак, потери противника составили до 430 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сокол и Торецк Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ"Потери противника за прошедшие сутки составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины МаххPrо производства США, восемь автомобилей, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм гаубица М119 производства США", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045345.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы РФ
Подразделения "Центра" отразили пять контратак ВСУ

МО: бойцы "Центра" отразили 5 контратак, уничтожили до 430 солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Подразделения российской группировки "Центр" нанесли поражение двум бригадам ВСУ у Сокола и Торецка в ДНР, а также отразили пять контратак, потери противника составили до 430 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сокол и Торецк Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ
"Потери противника за прошедшие сутки составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины МаххPrо производства США, восемь автомобилей, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм гаубица М119 производства США", - добавили в Минобороны РФ.
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