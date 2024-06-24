https://ria.ru/20240624/svo-1955010256.html

В Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 24.06.2024

В Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен на всей территории Белгородской области, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:52

2024-06-24T11:52

2024-06-24T11:52

происшествия

белгородская область

россия

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БЕЛГОРОД, 24 июн – РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен на всей территории Белгородской области, сообщило региональное ГУМЧС РФ. "Внимание! Отбой опасности БПЛА", - сообщило ГУМЧС в своем Telegram-канале. Опасность на всей территории региона отменили спустя почти час после того, как она была объявлена.

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, россия