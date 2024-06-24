https://ria.ru/20240624/stroitelstvo-1955144215.html

Хуснуллин отметил рекорд Алтайского края по строительству жилья

Хуснуллин отметил рекорд Алтайского края по строительству жилья - РИА Новости, 24.06.2024

Хуснуллин отметил рекорд Алтайского края по строительству жилья

Каждый год в течение трех лет в Алтайском крае вводится почти по миллиону квадратных метров жилья, это рекорд для региона, отметил зампредседателя правительства РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:43

2024-06-24T18:43

2024-06-24T18:43

алтайский край

марат хуснуллин

жилье

строительство

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БАРНАУЛ, 24 июн – РИА Новости. Каждый год в течение трех лет в Алтайском крае вводится почти по миллиону квадратных метров жилья, это рекорд для региона, отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время визита в край. "На сегодняшний день Алтайский край показывает позитивную динамику в социально-экономическом развитии. Так, за последние три года в регионе значительно увеличены объёмы жилищного строительства – ежегодно вводится почти по миллиону квадратных метров жилья. Это рекордные для региона показатели", – цитирует Хуснуллина пресс-служба правительства Алтайского края. Также зампред правительства сообщил, что в прошлом году, на два года раньше срока, Алтайским краем завершено расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до января 2017 года – в общей сложности жилищные условия улучшили 9,7 тысячи человек. По словам Хуснуллина, край активно использует инструменты финансовой поддержки – с 2022 по 2025 год запланированы 85 мероприятий в рамках инициативы "Инфраструктурное меню" с привлечением льготных займов за счёт средств Фонда национального благосостояния, инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов, а также по федеральному проекту "Чистая вода".

https://ria.ru/20240624/gostinitsa-1954949757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

марат хуснуллин, жилье, строительство