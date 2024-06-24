https://ria.ru/20240624/stoltenberg-1955167819.html

Генсек НАТО высказался после теракта в Крыму с использованием ATACMS

Генсек НАТО высказался после теракта в Крыму с использованием ATACMS - РИА Новости, 24.06.2024

Генсек НАТО высказался после теракта в Крыму с использованием ATACMS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после теракта в Севастополе с использованием ракет ATACMS повторил свою позицию о том, что военная помощь НАТО Киеву не делает... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T20:10

2024-06-24T20:10

2024-06-24T20:10

специальная военная операция на украине

в мире

севастополь

украина

россия

йенс столтенберг

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эммануэль макрон

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после теракта в Севастополе с использованием ракет ATACMS повторил свою позицию о том, что военная помощь НАТО Киеву не делает альянс участником конфликта. "Наша поддержка не делает альянс участником конфликта, она позволяет гарантировать, что Украина может реализовать свое право на самозащиту", - сказал Столтенберг в совместном заявлении для прессы в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html

https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html

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