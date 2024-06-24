США попали в ловушку из-за России, пишут СМИ
TAC: США сами оказались в изоляции, пытаясь отрезать Россию от мира
Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. США попытались изолировать Россию, однако сами оказались в ловушке, пишет бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.
"Тщетные попытки США изолировать Россию привели к изоляции Вашингтона, а не Москвы", — говорится в публикации.
"Тщетные попытки США изолировать Россию привели к изоляции Вашингтона, а не Москвы", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что вместо того, чтобы присоединиться к санкциям против России, страны глобального Юга и страны Персидского залива усиливают экономические связи с Москвой и Пекином.
По мнению автора, гегемония Вашингтона в мире завершилась. Он призвал руководство США перестать "цепляться за прошлое" и адаптироваться к новому мировому порядку.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
По мнению автора, гегемония Вашингтона в мире завершилась. Он призвал руководство США перестать "цепляться за прошлое" и адаптироваться к новому мировому порядку.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.