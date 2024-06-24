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США попали в ловушку из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
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12:29 24.06.2024 (обновлено: 12:35 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/ssha-1955025991.html
США попали в ловушку из-за России, пишут СМИ
США попали в ловушку из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
США попали в ловушку из-за России, пишут СМИ
США попытались изолировать Россию, однако сами оказались в ловушке, пишет бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:29
2024-06-24T12:35
в мире
россия
сша
москва
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. США попытались изолировать Россию, однако сами оказались в ловушке, пишет бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative. "Тщетные попытки США изолировать Россию привели к изоляции Вашингтона, а не Москвы", — говорится в публикации. В статье отмечается, что вместо того, чтобы присоединиться к санкциям против России, страны глобального Юга и страны Персидского залива усиливают экономические связи с Москвой и Пекином. По мнению автора, гегемония Вашингтона в мире завершилась. Он призвал руководство США перестать "цепляться за прошлое" и адаптироваться к новому мировому порядку. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240624/putin-1954997156.html
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в мире, россия, сша, москва
В мире, Россия, США, Москва
США попали в ловушку из-за России, пишут СМИ

TAC: США сами оказались в изоляции, пытаясь отрезать Россию от мира

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. США попытались изолировать Россию, однако сами оказались в ловушке, пишет бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.

"Тщетные попытки США изолировать Россию привели к изоляции Вашингтона, а не Москвы", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Ход Путина показал провал США в отношении России, пишут СМИ
11:08
В статье отмечается, что вместо того, чтобы присоединиться к санкциям против России, страны глобального Юга и страны Персидского залива усиливают экономические связи с Москвой и Пекином.

По мнению автора, гегемония Вашингтона в мире завершилась. Он призвал руководство США перестать "цепляться за прошлое" и адаптироваться к новому мировому порядку.

В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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