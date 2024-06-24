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СМИ раскрыли, как США отреагируют на удар ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
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01:45 24.06.2024 (обновлено: 09:28 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/ssha-1954941299.html
СМИ раскрыли, как США отреагируют на удар ВСУ по Севастополю
СМИ раскрыли, как США отреагируют на удар ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
СМИ раскрыли, как США отреагируют на удар ВСУ по Севастополю
Удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю, в результате которого погибли мирные люди, вновь усилит обеспокоенность в Вашингтоне по поводу его разрешения бить... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T01:45
2024-06-24T09:28
в мире
севастополь
россия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
сша
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю, в результате которого погибли мирные люди, вновь усилит обеспокоенность в Вашингтоне по поводу его разрешения бить американским вооружением по России, пишет газета The Telegraph."Украина не прокомментировала ситуацию, но этот удар вновь усилит обеспокоенность в Вашингтоне по поводу смягчения правил, которые он установил для Украины в отношении использования американского снаряжения для нанесения ударов по России", — говорится в статье.Как отмечает Telegraph, Украина хочет получить "больше свободы" для нанесения ударов в глубине России, при этом Вашингтон якобы "обеспокоен тем, что это приведет к эскалации войны".Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 151 человек пострадал, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
https://ria.ru/20240624/atacms-1954937217.html
https://ria.ru/20240623/memorial-1954913106.html
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в мире, севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, сша
В мире, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, США
СМИ раскрыли, как США отреагируют на удар ВСУ по Севастополю

Telegraph: удар ракетами ATACMS по Севастополю усилит обеспокоенность США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю, в результате которого погибли мирные люди, вновь усилит обеспокоенность в Вашингтоне по поводу его разрешения бить американским вооружением по России, пишет газета The Telegraph.
"Украина не прокомментировала ситуацию, но этот удар вновь усилит обеспокоенность в Вашингтоне по поводу смягчения правил, которые он установил для Украины в отношении использования американского снаряжения для нанесения ударов по России", — говорится в статье.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Как отмечает Telegraph, Украина хочет получить "больше свободы" для нанесения ударов в глубине России, при этом Вашингтон якобы "обеспокоен тем, что это приведет к эскалации войны".
Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.
По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 151 человек пострадал, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
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В миреСевастопольРоссияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMSСША
 
 
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