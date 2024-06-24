https://ria.ru/20240624/sredstva-1955114747.html

Венгрия не одобрит выделение средств Украине, пока она притесняет ее фирмы

Венгрия не одобрит выделение средств Украине, пока она притесняет ее фирмы - РИА Новости, 24.06.2024

Венгрия не одобрит выделение средств Украине, пока она притесняет ее фирмы

Венгрия не одобрит выделение 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира на оружие Украине, пока там не прекратят дискриминацию венгерских фирм, заявил... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:08

2024-06-24T17:08

2024-06-24T17:35

специальная военная операция на украине

украина

венгрия

люксембург (округ)

петер сийярто

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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БУДАПЕШТ, 24 июн - РИА Новости. Венгрия не одобрит выделение 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира на оружие Украине, пока там не прекратят дискриминацию венгерских фирм, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Сегодня я снова испытал огромное давление по поводу того, чтобы мы согласились на выделение новых 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира, которые ЕС хочет отправить на финансирование поставок оружия для Украины. Я и сегодня ясно дал понять, что, пока украинские органы власти не прекратят негативную дискриминацию венгерских предприятий, и речи идти не может о выделении этой суммы", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.Министр отметил, что, согласно последним новостям, на Украине начат процесс против венгерского фармацевтического концерна Gedeon Richter, а также ведется составление нового списка, аналогичного "списку международных спонсоров войны", куда ранее были включены венгерские предприятия.По словам Сийярто, Венгрии нужна гарантия, что венгерские предприятия в будущем не будут снова фигурировать в черном списке. Власти Венгрии уже давно пригласили делегацию из украинского Национального бюро по противодействию коррупции в Будапешт на переговоры, однако те не ответили на приглашение, добавил он.По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия готова к соглашению с Украиной по выделению 500 миллионов евро странам ЕС из Европейского фонда мира для закупок оружия Киеву, но для этого делегация украинского НАПК должна приехать в Будапешт.Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины исключило венгерский банк OTР из списка "международных спонсоров войны", в Киеве отметили, что банк взял на себя обязательства по планам на российском рынке. Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не согласится на выделение 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока крупнейший венгерский банк OTP не уберут из этого списка.Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html

украина

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люксембург (округ)

будапешт

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украина, венгрия, люксембург (округ), петер сийярто, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, виктор орбан, будапешт, жозеп боррель