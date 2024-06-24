https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955115094.html

Спецоперация, 24 июня: украинские войска потеряли около двух тысяч солдат

Спецоперация, 24 июня: украинские войска потеряли около двух тысяч солдат - РИА Новости, 24.06.2024

Спецоперация, 24 июня: украинские войска потеряли около двух тысяч солдат

О поддержке Украины Западом, его причастности к удару по Севастополю и ходе специальной военной операции — в материале РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:10

2024-06-24T17:10

2024-06-24T17:48

специальная военная операция на украине

анатолий антонов

евросоюз

вооруженные силы украины

нато

обстрел севастополя ракетами atacms

россия

киев

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. О поддержке Украины Западом, его причастности к удару по Севастополю и ходе специальной военной операции — в материале РИА Новости.Причастность США к удару по СевастополюПричастность США к удару по Севастополю не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты создали неонацистский режим в Киеве, заявил МИД России. В министерстве отметили, что все полетные задания вводились специалистами США на основе собственных данных спутниковой разведки, а в небе вблизи Крыма дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk. В МИД России подчеркнули, что ответ на это преступление обязательно последует. О причастности США к этой трагедии также заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат заявил, что обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS показал, что Белый дом встал на сторону международного терроризма, но ему не уйти от ответственности. Посол назвал очевидным, что кассетные боеприпасы в ракетах АТACMS не могли запустить без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США. Он выразил уверенность в том, что нацисты получат "жесткий ответ на фронте и не только". Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь нанесли 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. При отражении атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты, но подрыв осколочной боевой части пятой привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура. Удары по Белгородской областиВСУ продолжили обстрелы гражданских объектов в приграничных территориях России. В понедельник украинские войска обстреляли город Грайворон Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, при обстреле было ранено пятеро мирных жителей. По его словам, у одного мужчины осколочные ранения поясничной области и проникающие ранения брюшной полости. В настоящее время медики Грайворонской ЦРБ проводят ему операцию, чтобы извлечь осколки.Ход спецоперацииВоеннослужащие группировок ВС России "Запад" и "Восток" в минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, "Юг" — улучшили положение по переднему краю, "Центр" — улучшили тактическое положение. Кроме того, российские войска своим ударом поразили крупный логистический центр ВСУ, где хранилось западное вооружение, в том числе ракетное. Совокупные потери ВСУ за день составили:Тяжёлое положение для ВСУ на фронте был вынужден признать в интервью изданию Philadelphia Inquirer глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*. По его словам, ситуация на фронте является сложной. По его мнению, она будет оставаться таковой "по меньшей мере один месяц". Он также подчеркнул, что выступает против мирных переговоров с Россией. Поддержка Украины ЗападомFinancial Times со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля опубликовала информацию, согласно которой в Евросоюзе придумали юридическую лазейку для обхода вето Венгрии на закупку Евросоюзом оружия для Киева за счет прибыли от замороженных российских активов. Источники заявили газете, что найденного Евросоюзом юридического решения, позволяющего пренебречь возражениями Венгрии, вероятно, также будет достаточно, чтобы обеспечить выделение Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов от стран "Большой семерки". Тем не менее, как заявили чиновники изданию, Венгрия по-прежнему сможет пытаться блокировать санкции ЕС, в соответствии с которыми российские активы заморожены — эти санкции должны продлеваться единогласно странами-членами ЕС каждые шесть месяцев. В свою очередь Боррель сообщил изданию, что Брюссель предложил Будапешту соглашение, схожее с тем, которого страна достигла с НАТО. Венгрии предложили в индивидуальном порядке не участвовать в инициативах ЕС по поддержке Киева в обмен на неналожение вето на подобные инициативы ЕС, однако она отказалась. Позднее сегодня Боррель заявил, что первые финансы из доходов от активов на помощь Киеву должны поступить на следующей неделе. Он добавил, что рассчитывает, что данное решение не будет заблокировано, как ряд других, касающихся финансирования военной помощи Киеву. Удары вглубь РоссииНа Западе продолжается дискуссия о возможности позволить Киеву наносить удары поставленными вооружениями вглубь России. Как заявил журналистам официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт, поставляемое Германией оружие не сравнимо с американским по дальнобойности, поэтому разрешение о его применении в рамках Харьковской области остаётся в силе. При этом он подчеркнул, что Берлин не планирует вслед за США позволять Киеву расширить зону применения своего оружия.* Внесен в список террористов и экстремистов

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https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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анатолий антонов, евросоюз, вооруженные силы украины, нато, обстрел севастополя ракетами atacms, россия, киев, сша