https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045977.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 24.06.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:22

2024-06-24T13:22

2024-06-24T13:32

специальная военная операция на украине

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безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 115 и 123 бригад теробороны, 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь, Ровнополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака подразделений 37-й бригады морской пехоты противника. ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и 152 мм гаубицу Д-20", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф