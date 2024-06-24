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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 24.06.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:22
2024-06-24T13:22
2024-06-24T13:32
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 115 и 123 бригад теробороны, 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь, Ровнополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака подразделений 37-й бригады морской пехоты противника. ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и 152 мм гаубицу Д-20", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 140 солдат в зоне действия группировки "Восток"