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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 24.06.2024
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13:22 24.06.2024 (обновлено: 13:32 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045977.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 24.06.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:22
2024-06-24T13:32
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 115 и 123 бригад теробороны, 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь, Ровнополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака подразделений 37-й бригады морской пехоты противника. ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и 152 мм гаубицу Д-20", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 140 солдат в зоне действия группировки "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 115 и 123 бригад теробороны, 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь, Ровнополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака подразделений 37-й бригады морской пехоты противника. ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и 152 мм гаубицу Д-20", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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