https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045345.html

Группировка "Север" нанесла поражение трем бригадам ВСУ

Группировка "Север" нанесла поражение трем бригадам ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024

Группировка "Север" нанесла поражение трем бригадам ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение трём украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцов Харьковской области,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:20

2024-06-24T13:20

2024-06-24T13:34

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение трём украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцов Харьковской области, отразили контратаку, потери противника составили до 220 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также группировка "Север" отразила контратаку штурмовых групп 71-й егерской бригады противника."Потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 220 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155 мм гаубица Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 122 мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, россия, вооруженные силы рф