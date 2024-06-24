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Группировка "Север" нанесла поражение трем бригадам ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 24.06.2024 (обновлено: 13:34 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045345.html
Группировка "Север" нанесла поражение трем бригадам ВСУ
Группировка "Север" нанесла поражение трем бригадам ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
Группировка "Север" нанесла поражение трем бригадам ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение трём украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцов Харьковской области,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:20
2024-06-24T13:34
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
волчанск
харьковская область
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение трём украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцов Харьковской области, отразили контратаку, потери противника составили до 220 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также группировка "Север" отразила контратаку штурмовых групп 71-й егерской бригады противника."Потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 220 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155 мм гаубица Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 122 мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" нанесла поражение трем бригадам ВСУ

МО: Киев потерял до 220 солдат у Волчанска, Бочково и Липцов Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь в зоне спецоперации
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение трём украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцов Харьковской области, отразили контратаку, потери противника составили до 220 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также группировка "Север" отразила контратаку штурмовых групп 71-й егерской бригады противника.
"Потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 220 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155 мм гаубица Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 122 мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВолчанскХарьковская областьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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