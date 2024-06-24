https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1954993409.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:22

2024-06-24T16:22

2024-06-24T16:28

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 24 июня 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили семь контратак ВСУ на Харьковском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 112 районов скопления живой силы и техники, логистический центр, восемь складов боеприпасов. Средства ПВО сбили 176 беспилотников, четыре ракеты ЗРК Patriot и шесть оперативно-тактических ATACMS, десять снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 613 самолетов, 276 вертолетов, 26487 беспилотников, 533 зенитных ракетных комплекса, 1348 реактивных систем залпового огня, 16416 танков и других бронемашин, 10825 орудий полевой артиллерии и 22893 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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