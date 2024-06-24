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"Генерал и его семья" признали лучшим драмспектаклем "Золотой маски"
"Генерал и его семья" признали лучшим драмспектаклем "Золотой маски" - РИА Новости, 24.06.2024
"Генерал и его семья" признали лучшим драмспектаклем "Золотой маски"
Постановку "Генерал и его семья" Театра Вахтангова признали лучшим драматическим спектаклем малой формы "Золотой маски", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T23:57
2024-06-24T23:57
2024-06-24T23:57
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Постановку "Генерал и его семья" Театра Вахтангова признали лучшим драматическим спектаклем малой формы "Золотой маски", передает корреспондент РИА Новости. "Номинация "Лучший спектакль. Драматический театр. Малая форма": "Генерал и его семья" Театр имени Вахтангова", - объявил ведущий церемонии. Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. "Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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Культура, Москва, Россия, Евгений Вахтангов, Новости культуры
"Генерал и его семья" признали лучшим драмспектаклем "Золотой маски"
"Генерал и его семья" признали лучшим драмспектаклем малой формы "Золотой маски"