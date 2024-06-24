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Историк рассказал, как "Смерш" провел против гитлеровцев радиоигру "Явка"

Историк рассказал, как "Смерш" провел против гитлеровцев радиоигру "Явка" - РИА Новости, 24.06.2024

Историк рассказал, как "Смерш" провел против гитлеровцев радиоигру "Явка"

Советская военная контрразведка "Смерш" в 1944 году провела против гитлеровцев радиоигру под условным названием "Явка", которая успешно помогла замаскировать... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T03:35

2024-06-24T03:35

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Советская военная контрразведка "Смерш" в 1944 году провела против гитлеровцев радиоигру под условным названием "Явка", которая успешно помогла замаскировать планы советского командования по стратегическому наступлению Красной армии в Белоруссии, рассказал РИА Новости историк спецслужб Владимир Макаров. В эти дни отмечается 80 лет с начала Белорусской стратегической наступательной операции Красной армии. Операция велась с 23 июня по 29 августа 1944 года. Ее назвали "Багратион" в честь полководца времен Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона. Эта операция стала одной из крупнейших военных операций в истории человечества. В результате операции советские войска разбили мощнейшую германскую группу армий "Центр", остатки которой были отброшены на запад на 550-600 километров. "Радиоигра "Явка" стала одним из элементов общего плана маскировки стратегического наступления Красной Армии летом 1944 года в Белоруссии", - заявил Макаров. "Явка" в Одессе В апреле 1943 года войска 3-го Украинского фронта при поддержке сил Черноморского флота освободили Одессу. Но немецкая военная разведка Абвер постаралась оставить в Одессе свою агентуру. "При бегстве германских войск из Одессы в апреле 1944 года одним из подразделений "Абверкоманды-101" были оставлена "на оседание" разведывательная резидентура из трех агентов. Руководитель резидентуры, кличка "Асгер", после окончания разведшколы был передан разведоргану "Абверкоманда-101" при разведотделе штаба группы армий "А" (впоследствии "Южная Украина" - ред.)", - сказал Макаров. "А 11 апреля, на следующий день после освобождения города частями Красной армии, "Асгер" и один из его агентов добровольно явились в органы советской военной контрразведки", - добавил историк. На следствии агенты дали показания о задании, полученном от германского разведоргана: выявлять места дислокации штабов и частей Красной армии, их численность, выяснять, сколько и какие воинские части проходят через Одессу; сообщать сведения о восстановлении и пуске предприятий оборонного значения в городе; собирать данные о прибытии воинских транспортов в Одессу. "Собранные сведения "Асгер" должен был передавать в разведцентр противника по рации. Радиостанцию должен был доставить на явочную квартиру "Асгеру" специально посланный немцами курьер", - пояснил Макаров. Ближе к концу мая принятыми оперативными мерами на квартире "Асгера" был задержан агент-связник, принесший рацию – "Шахмар", 1919 года рождения, уроженец Азербайджана, бывший член ВЛКСМ, бывший старший сержант 162-й стрелковой дивизии, окончил разведшколу германской военной разведки в местечке Сулеювек (около Варшавы). Уже 26 мая после задержания "Шахмара" начальник Управления контрразведки (УКР) "Смерш" 3-го Украинского фронта генерал-майор Петр Ивашутин направил в Москву соответствующую справку на имя начальника Главного управления контрразведки (ГУКР) "Смерш" комиссара госбезопасности 2-го ранга Виктора Абакумова. Было принято решение начать радиоигру с "Абверкомандой-101". Под радиоигрой понимается использование средств радиосвязи для дезинформации разведывательных органов противника. Советские спецслужбы в годы Великой Отечественной войны проводили радиоигры с участием Генерального штаба Красной армии, в котором работала отдельная группа, готовившая дезинформационные материалы. Радиоигры стали острым инструментом, которые во многом помогли СССР победить в войне. "Третьего июня 1944-го Петр Ивашутин направил в ГУКР "Смерш" план новой радиоигры", - сообщил Макаров. В документе указывалось, что при отступлении немецко-румынских войск из Одессы германская разведка оставила в городе резидентуру из трех человек: старший группы - радист "Асгер", разведчики "Мазис" и "Маня". "Ивашутин предложил: "по настоящему делу целесообразно организовать радиоигру для проведения контрразведывательных мероприятий и дезинформации противника" и уточнил, что "остальные мероприятия, связанные с радиоигрой, будут проведены в соответствии с инструкцией Главного управления контрразведки "Смерш"", - рассказал Макаров. Информация, поступившая из УКР "Смерш" 3-го Украинского фронта, оказалась в Москве как нельзя кстати. В апреле 1944 года Генштаб приступил к разработке плана стратегической наступательной операции в Белоруссии. 20 мая 1944 года первый заместитель начальника Генштаба генерал армии Алексей Антонов представил план операции Верховному главнокомандующему Иосифу Сталину. "Абакумов, как начальник военной контрразведки, безусловно, был хорошо осведомлен о предстоящем наступлении Красной армии и "Смерш" принял активное участие в дезинформации гитлеровского верховного командования в том, что основной удар намечается в направлении Западной Украины и Румынии", - отметил историк. В тот же день, 3 июня 1944 года, на имя Ивашутина за подписью Абакумова ушла шифртелеграмма с санкцией о включении в радиоигру агента германской разведки "Асгера". "В целях проведения контрразведывательных мероприятий по вызову на нашу сторону другой агентуры противника с последующим ее арестом и дезинформации противника о переброске войск Красной армии из районов Одессы и Крыма на другие фронта было принято решение включить рацию группы в радиоигру", - добавил Макаров. По его словам, в справке старшего оперуполномоченного 3-го отдела ГУКР "Смерш" майора Владимира Фролова по радиоигре "Явка" от 3 июня 1944-го говорилось, что дезинформацию противника планируется провести согласно плану, утвержденному начальником Генштаба Красной армии маршалом Александром Василевским. Для дезинформации противника через "агентурную станцию" "Явка" предлагалось передать: "По полученным сведениям от знакомых с 26 мая через железнодорожную станцию Березовска, Вознесенск и личным наблюдением в Одесса на 2-й и 3-й Украинские фронты происходит усиленная переброска войск из Крыма и Херсона". Планировалось, что это сообщение выйдет в эфир уже 4 июня 1944-го. На следующий день планировалось передать немцам, что "наблюдением и общением с проезжающими военными установлено, что из Крыма перебрасываются 51-я армия в количестве 8–9 дивизий, из Херсона 2-я гвардейская армия, также около 6 дивизий", и что "наблюдение продолжается". Неприятный сюрприз для гитлеровцев "Радиоигра началась 4 июня 1944 года. Цель передаваемой немцам дезинформации по радиоточке "Явка" состояла в том, чтобы отвлечь внимание противника от районов предстоящего наступления Красной Армии на запад на участках 1-го Украинского и Белорусского фронтов", - подчеркнул Макаров. В августе 1944-го военные контрразведчики УКР "Смерш" 3-го Украинского, вместе с фронтом, были переброшены для участия в Ясско-Кишиневской наступательной операции. Радиоигру "Явка" продолжили сотрудники Отдела контрразведки (ОКР) "Смерш" Одесского военного округа (ОдВО). В конце октября 1944 года начальник ОКР "Смерш" ОдВО генерал-майор Виктор Ширманов направил на имя заместителя начальника "Смерша" генерал-лейтенанта Исая Бабича докладную записку с предложением завершить радиоигру "Явка" в связи с тем, что "по своей предельной мощности рассчитана на прием и передачу до 600 километров, Одесса же сейчас находится от линии фронта за пределами действия радиостанции корреспондента". "С предложением генерал-майора Ширманова о прекращении радиоигры "Явка" в ГУКР "Смерш" не согласились", - указал Макаров. В декабре из Москвы в Одессу за подписью начальника Виктора Абакумова в Одессу сообщили: "Ваше мнение в оценке радиоигры "Явка" ошибочно. Практикой установлено, что в случае недоверия противника к радиоточке, связь с корреспондентом центр немедленно прекращает. По делу же "Явка", как это видно из данных наблюдений нашей контрольной радиостанции, центр выходит на связь почти ежедневно. Поэтому радиоигру "Явка" пока прекращать нецелесообразно". Абакумов потребовал дальнейшие сеансы связи проводить только с санкции Москвы: "Проекты текстов радиопередач разработайте с учетом легендированных трудностей жизни и работы радиста. В связи с возможной явкой к "Асгеру" курьеров, разработайте и вышлите в ГУКР "Смерш" план мероприятий их встречи и задержания на явочных квартирах". В ночь на 23 декабря 1944 года в районе села Мороз-Ильинка Одесской области с немецкого самолета на парашютах были выброшены германские агенты-разведчики "Алебов" и "Ризаев", и три баллона с грузом. Днем 23 декабря агенты были задержаны работниками районной милиции и переданы "смершевцам". При себе агенты имели: личное оружие – два револьвера системы "Наган", фиктивные документы, печати и штампы запасных воинских частей, деньги - 585 тысяч рублей, батареи к рации, гражданскую одежду и другие личные вещи. "Радиоигра с противником проводилась почти целый год – с 4 июня 1944-го по 4 мая 1945-го Управлением контрразведки "Смерш" 3-го Украинского фронта и Отделом контрразведки "Смерш" Одесского Военного округа. Всего в разведцентр противника передано 29 радиограмм, из них 11 радиограмм с военной дезинформацией. От немцев было получено семь радиограмм", - сказал Макаров. По оценкам современных специалистов, советскому командованию удалось скрыть от противника направление главного удара Красной Армии летом 1944 года в Белоруссии, отметил историк. Успешное наступление советских войск на Украине зимой–весной 1944 года вынудило немецкое командование направить большие силы в группу армий "Северная Украина". Туда были переброшены ряд соединений из группы армий "Центр". Немецкое командование ожидало, что в летней кампании советские войска будут наступать на тех направлениях, что прикрывали группы армий "Север" и "Южная Украина". Поэтому крупные силы оставались в этих группах армий. Относительная слабость группы армий "Центр" стал результатом просчета немецкого верховного командования. Советская сторона умело маскировала подготовку к большому наступлению в Белоруссии. Немецкое командование решило, что главный советский удар будет в Западной Украине или Румынии. В Белоруссии ожидались только частные атаки для отвлечения внимания от главного направления. "В наши дни историкам не стоит большого труда разгадать замысел Генштаба Красной армии о передаче в начале июня 1944 года военной дезинформации противнику о передислокации 2-й гвардейской и 51-й армий на 2-й и 3-й Украинские фронты. 20 мая 1944 года 2-я гвардейская и 51-я армии были выведены в резерв Ставки Верховного Главнокомандования. В дальнейшем обе армии в составе 1-го Прибалтийского фронта приняли участие на втором этапе стратегической Белорусской наступательной операции", - уточняет Макаров. А 2-я гвардейская армия в мае-июне была передислоцирована в район городов Дорогобуж и Ельня. Она принимала участие в Вильнюсской операции (5-20 июля 1944 года). 51-я армия была передислоцирована в район Полоцка и Витебска в Белоруссии. Затем в составе 1-го Прибалтийского фронта участвовала в Шауляйской операции (5-31 июля 1944 года). 31 июля 1944-го армия вышла к Рижскому заливу, отрезав гитлеровскую группу армий "Север" к северо-востоку от Риги. "Дезинформация, переданная контрразведчиками "Смерш" противнику в ходе радиоигры "Явка", успешно сработала. Для командования вермахта появление в июле 1944 года двух общевойсковых армий в полосе действия группы армий "Центр" и "Север" в Прибалтике и Белоруссии было неприятным сюрпризом", - резюмировал Макаров.

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