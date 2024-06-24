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Политика санкций оборачивается бумерангом против европейцев, заявил Слуцкий - РИА Новости, 24.06.2024
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16:45 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/slutskiy-1955110215.html
Политика санкций оборачивается бумерангом против европейцев, заявил Слуцкий
Политика санкций оборачивается бумерангом против европейцев, заявил Слуцкий - РИА Новости, 24.06.2024
Политика санкций оборачивается бумерангом против европейцев, заявил Слуцкий
Политика санкций оборачивается только бумерангом против самих европейцев, подрывая экономическое благополучие стран Европы, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:45
2024-06-24T16:45
леонид слуцкий (политик)
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Политика санкций оборачивается только бумерангом против самих европейцев, подрывая экономическое благополучие стран Европы, считает глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги. "Новые европейские санкции против России, безусловно, усугубляют пропасть разрыва. Брюссель сегодня выбрал путь политической и военной эскалации. Но такая политика оборачивается только бумерангом против самих европейцев, подрывая экономическое благополучие стран континента", - сказал он РИА Новости. Он добавил, что ответные меры с российской стороны обязательно последуют после тщательного анализа нового санкционного пакета ЕС. "Коллективный Запад не сможет добиться своих целей "нанесения стратегического поражения России" экономическим диктатом", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html
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леонид слуцкий (политик), евросоюз, в мире
Леонид Слуцкий (политик), Евросоюз, В мире
Политика санкций оборачивается бумерангом против европейцев, заявил Слуцкий

Слуцкий: санкции против России подрывают благополучие самих стран Европы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Политика санкций оборачивается только бумерангом против самих европейцев, подрывая экономическое благополучие стран Европы, считает глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
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"Новые европейские санкции против России, безусловно, усугубляют пропасть разрыва. Брюссель сегодня выбрал путь политической и военной эскалации. Но такая политика оборачивается только бумерангом против самих европейцев, подрывая экономическое благополучие стран континента", - сказал он РИА Новости.
Он добавил, что ответные меры с российской стороны обязательно последуют после тщательного анализа нового санкционного пакета ЕС.
"Коллективный Запад не сможет добиться своих целей "нанесения стратегического поражения России" экономическим диктатом", - добавил депутат.
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