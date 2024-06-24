https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

В Европу пришло возмездие за вооружение Зеленского

В Европу пришло возмездие за вооружение Зеленского - РИА Новости, 24.06.2024

В Европу пришло возмездие за вооружение Зеленского

Возмездие за вооружение режима Владимира Зеленского подобралось к первым соучастникам там, где и должно было, — в Словакии. Это первая и пока единственная... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:00

2024-06-24T08:00

2024-06-24T08:01

европа

словакия

украина

владимир зеленский

роберт фицо

игорь матович

евросоюз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954914380_0:7:1736:984_1920x0_80_0_0_09b9a3f535034e9d60f2893971aa336b.jpg

Возмездие за вооружение режима Владимира Зеленского подобралось к первым соучастникам там, где и должно было, — в Словакии. Это первая и пока единственная страна Европы, где для этого должным образом поменялась власть: с тех, кто в вооружении участвовал, на тех, кто ему противился.Нынешнему премьер-министру республики Роберту Фицо его принципиальность едва не стоила жизни: сторонник украинской власти, называющий себя "пацифистом", выпустил в главу правительства несколько пуль, отправив его на реабилитацию на несколько недель. Впоследствии злоумышленник признал, что хотел сменить политику Братиславы в отношении Киева.Казалось бы, это должно было ужаснуть "пацифистов" из блока НАТО. Вместо этого представители ЕС стали запугивать судьбой Фицо премьера ныне непокорной им Грузии, в чем Ираклий Кобахидзе сам и признался.Пока что не испугались ни грузинский премьер (в Грузии все-таки утвердили закон об иноагентах, вызвавший в Брюсселе идиосинкразию), ни даже словацкий. Наоборот, как только Роберт Фицо вернулся в строй, следствие заинтересовалась одним из его предшественников — тем самым, которому выпало вооружать режим Зеленского.Главного злоумышленника зовут Эдуард Хегер, он возглавлял словацкое правительство в 2021-2023 годах. Его ведущий сообщник — однопартиец и бывший министр обороны Ярослав Надь. Когда Фицо и его люди, выиграв национальные выборы, стали принимать дела у людей Хегера, новое руководство военного ведомства не смогло обнаружить документов, легализующих поставку для нужд ВСУ истребителей МиГ-29 и оборудования для системы ПВО "Куб".Важное уточнение: выявили не отсутствие одной какой-то бумажки, что дало бы людям Фицо формальные основания придраться к работе политических противников. Обнаружилось, что нет вообще всех необходимых разрешений. Процедура была не просто нарушена, а проигнорирована полностью, и передача оружия в ВСУ происходила вопреки закону.Но нельзя просто так взять — и подарить Зеленскому истребитель."Ярослав Надь — предатель, и это не должно сойти ему с рук, — заявил замминистра обороны Словакии Игор Меличер. — Небо страны осталось незащищенным, а граждане оказались в опасности".Удар по обороноспособности республики был нанесен в марте 2023 года. Тогда государства НАТО пытались спешно обеспечить так называемое контрнаступление ВСУ с выходом к Азовскому морю. Проект, как известно, провалился: выдохшись, украинские военные стали отступать уже по всей линии фронта. Но в целом — широко погуляли. На многие миллиарды евро из бюджета стран ЕС.Теперь пришла пора платить по счетам. Понятно, что в глобальном смысле счет надо выставлять не Хегеру и Надю, а американцам, которые сидели у европейцев над душой и требовали: "Все тащи, сейчас тащи, тащи сюда сейчас же все — и отдай Зеленскому". Вот словаки и потащили, однако надежды на то, что Вашингтон "своих сукиных сынов" как-то защитит и прикроет, наивны. Они невысокого полета птицы, таких можно есть.Ярослав Надь долгие годы служил в представительстве Словакии при НАТО, где "лицом номер один" был его родной брат. Хегер даже не бизнесмен, а наемный менеджер, поднявшийся после работы на местных водочных королей. После прихода к власти прозападной коалиции он стал министром финансов, а после восстания русофобов пересел в премьерское кресло.Восстание русофобов было связано с пандемией ковида — точнее, с попыткой правительства закупить российскую вакцину, которой Запад ставил препоны. Русофобы называли это "сделкой с дьяволом", но тогдашний премьер Игор Матович даже хотел уступить России за партию препарата Закарпатскую область Украины.То есть Матович, конечно, шутил, но эти шутки ему даром не прошли. Премьером стал Хегер, однако чуть больше чем через год он получил от парламента свой вотум недоверия и стал издевательски долго собирать манатки, как будто желая прикрыть аферу с истребителями. Теперь же Хегер, строго говоря, никто, даже лидерство в своей партии "Демократы" он уступил Надю, так что проходит в бухгалтерии Госдепа как списанный материал. Как идеальный козел отпущения.Его пример — другим наука. Аналогичное уголовное дело давно назрело в Болгарии, где экс-премьер Кирил Петков вооружал Зеленского не только незаконно, но и втайне от партнеров по парламентской коалиции. И хотя с тех пор болгарская власть успела смениться уже дважды, внешний курс у Софии все тот же — помогать ВСУ. Согласно соцопросам, болгары более пророссийский народ, чем словаки, однако куда менее ловки и смелы в том, что касается политики.Но словацкий прецедент есть, начало положено, пример Хегера — другим наука. Возмездие за инвестиции в войну, сожженные российской армией, только начали свой путь. Эринии электоральной политики постепенно расправляют крылья.В Нидерландах партия евроскептиков (и укроскептиков заодно) Герта Вилдерса становится ведущей в правящей коалиции. Во Франции уже в июле коалиция Марин Ле Пен может получить большинство в парламенте и навязать президенту Эммануэлю Макрону своего премьер-министра. В Австрии осенью прогнозируется появление правительства во главе с партией евроскептиков и "друзей России" (как называют Партию свободы в недружественных ей СМИ Европы, то есть практически во всех СМИ Европы). А в начале следующего года ожидается возвращение Дональда Трампа, что важнее, чем выборы во всех странах ЕС, вместе взятых, но пока что речь про Европу.Как показал опыт Словакии, смена внешнеполитического курса — это для критиков вооружения Зеленского программа минимум. А программа максимум — это уголовные дела, подозрения в государственной измене и борьба с коррупцией, которая распространяется от тела Украины, как метастазы. В противном случае государственная власть рискует разложиться: если чиновникам Министерства обороны можно тратить государственные ресурсы на украинских комиков, почему нельзя на украинских стриптизерш?Победителей, как известно, не судят. Но по тому, как развивается конфликт на Украине, страны ЕС похожи на вероятных победителей менее всех. Меньше них похожа только сама Украина.

https://ria.ru/20240621/slovakiya-1954478851.html

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

европа

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

европа, словакия, украина, владимир зеленский, роберт фицо, игорь матович, евросоюз, вооруженные силы украины, нато, миг-29, аналитика