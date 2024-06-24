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На правом берегу Днепра уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
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05:05 24.06.2024 (обновлено: 07:40 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sklad-1954948880.html
На правом берегу Днепра уничтожили склад боеприпасов ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
На правом берегу Днепра уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил украинский склад боеприпасов и замаскированные позиции с личным... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T05:05
2024-06-24T07:40
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 июн - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил украинский склад боеприпасов и замаскированные позиции с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Личный состав батареи пушек "Гиацинт-Б" нанес огневое поражение по выявленным замаскированным позициям ВСУ, уничтожил около отделения живой силы противника, а также ликвидировал склад боеприпасов украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Уничтоженные позиции и объекты противника находились на расстоянии около 20 километров от места расположения российских артиллеристов. Огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата, который также зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
На правом берегу Днепра уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 июн - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил украинский склад боеприпасов и замаскированные позиции с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
«
"Личный состав батареи пушек "Гиацинт-Б" нанес огневое поражение по выявленным замаскированным позициям ВСУ, уничтожил около отделения живой силы противника, а также ликвидировал склад боеприпасов украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уничтоженные позиции и объекты противника находились на расстоянии около 20 километров от места расположения российских артиллеристов.
Огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата, который также зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение.
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