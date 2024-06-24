https://ria.ru/20240624/sklad-1954948880.html

На правом берегу Днепра уничтожили склад боеприпасов ВСУ

На правом берегу Днепра уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024

На правом берегу Днепра уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил украинский склад боеприпасов и замаскированные позиции с личным... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T05:05

2024-06-24T05:05

2024-06-24T07:40

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948055736_0:274:3020:1972_1920x0_80_0_0_b5e5badb15c634464d67579d4398379f.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 июн - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил украинский склад боеприпасов и замаскированные позиции с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Личный состав батареи пушек "Гиацинт-Б" нанес огневое поражение по выявленным замаскированным позициям ВСУ, уничтожил около отделения живой силы противника, а также ликвидировал склад боеприпасов украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Уничтоженные позиции и объекты противника находились на расстоянии около 20 километров от места расположения российских артиллеристов. Огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата, который также зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение.

https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины