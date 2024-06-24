https://ria.ru/20240624/siyyarto-1955089752.html

Сийярто назвал решение ЕС по российским активам бесстыдным

Сийярто назвал решение ЕС по российским активам бесстыдным - РИА Новости, 24.06.2024

Сийярто назвал решение ЕС по российским активам бесстыдным

Решение ЕС направить доходы с замороженных активов РФ на закупку оружия для Украины в обход мнения Венгрии - это беспрецедентное по бесстыдности нарушение... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:43

2024-06-24T15:43

2024-06-24T17:11

венгрия

украина

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 24 июн - РИА Новости. Решение ЕС направить доходы с замороженных активов РФ на закупку оружия для Украины в обход мнения Венгрии - это беспрецедентное по бесстыдности нарушение красных линий и правил Евросоюза, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение об использовании доходов от активов РФ для военной помощи Киеву возможно и без единогласного решения, что позволит избежать вето Венгрии. "Сегодня было заявлено, что ЕС использует всего 1,4 миллиарда евро из Европейского фонда мира для финансирования поставок оружия Украине, при том, что Венгрия не согласна с этим, но полностью нарушая правила ЕС, Венгрию просто-напросто исключили из принятия решения", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1. По его словам, это часть доходов с замороженных российских активов, которые ЕС решил направить Украине, "ни во что не ставя право голоса Венгрии", которая ранее на другом заседании воздержалась при голосовании по этому вопросу. "Это однозначная красная линия, ранее такого бесстыдного нарушения общих правил ЕС не происходило", - отметил Сийярто, добавив, что больше всего за исключение Венгрии из принятия решения выступали те, кто громче всех на словах защищает верховенство права и демократию.Глава МИД Венгрии также сообщил, что венгерские юристы прорабатывают надлежащий ответ на такое поведение руководства ЕС, поскольку "исключение страны-члена из принятия решения, требующего единогласия, под надуманным предлогом" может стать опасным прецедентом в долгосрочной перспективе для всего процесса принятия решений в ЕС.Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины. По его словам, речь идет в общей сложности о 2,5 миллиарда евро, первая часть в 1,4 миллиарда евро будет передана Киеву уже на следующей неделе, остальное – в течение нескольких месяцев.После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html

https://ria.ru/20240611/defitsit-1951973881.html

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венгрия, украина, россия, евросоюз, санкции в отношении россии