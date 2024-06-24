https://ria.ru/20240624/shveytsariya-1955155975.html

Украина проиграла от организации саммита в Швейцарии, заявили в МИД России

Украина проиграла от организации саммита в Швейцарии, заявили в МИД России - РИА Новости, 24.06.2024

Украина проиграла от организации саммита в Швейцарии, заявили в МИД России

Украина проиграла от организации конференции в Швейцарии, об этом свидетельствует отказ глобальных игроков подписать итоговый документ этой встречи, заявил РИА... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:15

2024-06-24T19:15

2024-06-24T19:15

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

швейцария

родион мирошник

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953192359_0:68:2048:1220_1920x0_80_0_0_c7b03b4e7f6f9ee0e360cdc7541c4ca4.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости. Украина проиграла от организации конференции в Швейцарии, об этом свидетельствует отказ глобальных игроков подписать итоговый документ этой встречи, заявил РИА Новости посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Индии. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. "Мы можем только приветствовать позицию Индии, Китая, Бразилии и целого ряда стран, которые продемонстрировали свою абсолютную адекватность. Они четко заявили позицию, что готовы участвовать в тех мероприятиях, где есть перспектива мира. Здесь, в этом формате – перспектив мира не просматривается. Поэтому жесткое заявление, жесткий отказ от подписания такого провокативного документа – это может говорить о формировании здоровой атмосферы", - сказал дипломат в кулуарах мероприятия, состоявшегося в понедельник в Русском доме в Нью-Дели. "Я думаю, что Украина только проиграла от организации такого мероприятия. Никаких дополнительных баллов она не получила, а получила четкий отказ целого ряда глобальных игроков не участвовать в их проектах", - добавил Мирошник. Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240621/sammit-1954458301.html

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

россия

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, швейцария, родион мирошник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)