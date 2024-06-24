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Украина проиграла от организации саммита в Швейцарии, заявили в МИД России - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/shveytsariya-1955155975.html
Украина проиграла от организации саммита в Швейцарии, заявили в МИД России
Украина проиграла от организации саммита в Швейцарии, заявили в МИД России - РИА Новости, 24.06.2024
Украина проиграла от организации саммита в Швейцарии, заявили в МИД России
Украина проиграла от организации конференции в Швейцарии, об этом свидетельствует отказ глобальных игроков подписать итоговый документ этой встречи, заявил РИА... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:15
2024-06-24T19:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
швейцария
родион мирошник
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости. Украина проиграла от организации конференции в Швейцарии, об этом свидетельствует отказ глобальных игроков подписать итоговый документ этой встречи, заявил РИА Новости посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Индии. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. "Мы можем только приветствовать позицию Индии, Китая, Бразилии и целого ряда стран, которые продемонстрировали свою абсолютную адекватность. Они четко заявили позицию, что готовы участвовать в тех мероприятиях, где есть перспектива мира. Здесь, в этом формате – перспектив мира не просматривается. Поэтому жесткое заявление, жесткий отказ от подписания такого провокативного документа – это может говорить о формировании здоровой атмосферы", - сказал дипломат в кулуарах мероприятия, состоявшегося в понедельник в Русском доме в Нью-Дели. "Я думаю, что Украина только проиграла от организации такого мероприятия. Никаких дополнительных баллов она не получила, а получила четкий отказ целого ряда глобальных игроков не участвовать в их проектах", - добавил Мирошник. Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240621/sammit-1954458301.html
https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html
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в мире, россия, украина, швейцария, родион мирошник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швейцария, Родион Мирошник, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Украина проиграла от организации саммита в Швейцарии, заявили в МИД России

Мирошник: Украина не получила новых баллов от организации саммита в Швейцарии

© Фото : Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости. Украина проиграла от организации конференции в Швейцарии, об этом свидетельствует отказ глобальных игроков подписать итоговый документ этой встречи, заявил РИА Новости посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Индии.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
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Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
"Мы можем только приветствовать позицию Индии, Китая, Бразилии и целого ряда стран, которые продемонстрировали свою абсолютную адекватность. Они четко заявили позицию, что готовы участвовать в тех мероприятиях, где есть перспектива мира. Здесь, в этом формате – перспектив мира не просматривается. Поэтому жесткое заявление, жесткий отказ от подписания такого провокативного документа – это может говорить о формировании здоровой атмосферы", - сказал дипломат в кулуарах мероприятия, состоявшегося в понедельник в Русском доме в Нью-Дели.
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"Я думаю, что Украина только проиграла от организации такого мероприятия. Никаких дополнительных баллов она не получила, а получила четкий отказ целого ряда глобальных игроков не участвовать в их проектах", - добавил Мирошник.
Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаШвейцарияРодион МирошникМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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