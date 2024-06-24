Украина проиграла от организации саммита в Швейцарии, заявили в МИД России
Мирошник: Украина не получила новых баллов от организации саммита в Швейцарии
© Фото : Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Фото : Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости. Украина проиграла от организации конференции в Швейцарии, об этом свидетельствует отказ глобальных игроков подписать итоговый документ этой встречи, заявил РИА Новости посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Индии.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
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"Мы можем только приветствовать позицию Индии, Китая, Бразилии и целого ряда стран, которые продемонстрировали свою абсолютную адекватность. Они четко заявили позицию, что готовы участвовать в тех мероприятиях, где есть перспектива мира. Здесь, в этом формате – перспектив мира не просматривается. Поэтому жесткое заявление, жесткий отказ от подписания такого провокативного документа – это может говорить о формировании здоровой атмосферы", - сказал дипломат в кулуарах мероприятия, состоявшегося в понедельник в Русском доме в Нью-Дели.
"Я думаю, что Украина только проиграла от организации такого мероприятия. Никаких дополнительных баллов она не получила, а получила четкий отказ целого ряда глобальных игроков не участвовать в их проектах", - добавил Мирошник.
Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.
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