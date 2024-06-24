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На промышленном объекте в Шотландии прогремели взрывы - РИА Новости, 24.06.2024
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03:16 24.06.2024 (обновлено: 11:59 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/shotlandiya-1954945364.html
На промышленном объекте в Шотландии прогремели взрывы
На промышленном объекте в Шотландии прогремели взрывы - РИА Новости, 24.06.2024
На промышленном объекте в Шотландии прогремели взрывы
Сильный пожар начался на промышленном объекте недалеко от шотландского Глазго, прогремела серия взрывов, сообщает газета Sun. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T03:16
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сильный пожар начался на промышленном объекте недалеко от шотландского Глазго, прогремела серия взрывов, сообщает газета Sun.&quot;Сегодня вечером пожарные бригады направились в шотландскую промышленную зону &lt;...&gt; как сообщается, на фоне сильного пожара были слышны взрывы&quot;, — пишет издание.Очевидец рассказал газете, что полиция оцепила дороги вокруг объекта, при этом было слышно множество взрывов.По словам местного жителя, пожар становится все сильнее, при этом, судя по всему, экстренным службам не удается с ним справиться. Сообщений о жертвах нет.
https://ria.ru/20240510/zavod-1945124714.html
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глазго, sun, в мире
Глазго, Sun, В мире
На промышленном объекте в Шотландии прогремели взрывы

Sun: в Шотландии начался сильный пожар на промышленном объекте, гремят взрывы

© Фото очевидцаПожар на промышленном объекте недалеко от Глазго, Шотландия
Пожар на промышленном объекте недалеко от Глазго, Шотландия
© Фото очевидца
Пожар на промышленном объекте недалеко от Глазго, Шотландия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сильный пожар начался на промышленном объекте недалеко от шотландского Глазго, прогремела серия взрывов, сообщает газета Sun.
«

"Сегодня вечером пожарные бригады направились в шотландскую промышленную зону <...> как сообщается, на фоне сильного пожара были слышны взрывы", — пишет издание.

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Очевидец рассказал газете, что полиция оцепила дороги вокруг объекта, при этом было слышно множество взрывов.
По словам местного жителя, пожар становится все сильнее, при этом, судя по всему, экстренным службам не удается с ним справиться.
Сообщений о жертвах нет.
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