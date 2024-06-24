https://ria.ru/20240624/shotlandiya-1954945364.html

На промышленном объекте в Шотландии прогремели взрывы

На промышленном объекте в Шотландии прогремели взрывы - РИА Новости, 24.06.2024

На промышленном объекте в Шотландии прогремели взрывы

Сильный пожар начался на промышленном объекте недалеко от шотландского Глазго, прогремела серия взрывов, сообщает газета Sun. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T03:16

2024-06-24T03:16

2024-06-24T11:59

глазго

sun

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955010866_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_33d9a07daff475f94a64956c242f6bf0.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сильный пожар начался на промышленном объекте недалеко от шотландского Глазго, прогремела серия взрывов, сообщает газета Sun."Сегодня вечером пожарные бригады направились в шотландскую промышленную зону <...> как сообщается, на фоне сильного пожара были слышны взрывы", — пишет издание.Очевидец рассказал газете, что полиция оцепила дороги вокруг объекта, при этом было слышно множество взрывов.По словам местного жителя, пожар становится все сильнее, при этом, судя по всему, экстренным службам не удается с ним справиться. Сообщений о жертвах нет.

https://ria.ru/20240510/zavod-1945124714.html

https://ria.ru/20231108/ssha-1908070040.html

глазго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

глазго, sun, в мире