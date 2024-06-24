https://ria.ru/20240624/shabutdinov-1955097176.html

Защита обжаловала продление ареста Шабутдинову

Защита обжаловала продление ареста Шабутдинову - РИА Новости, 24.06.2024

Защита обжаловала продление ареста Шабутдинову

Защита обжаловала очередное продление ареста бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:11

2024-06-24T16:11

2024-06-24T16:11

происшествия

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россия

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Защита обжаловала очередное продление ареста бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "Обжаловано решение о продлении меры пресечения", - сказали в суде. Ранее Таганский райсуд по ходатайству следствия продлил арест до 16 августа. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. На сегодняшний день известно о 80 эпизодах мошенничества, которые вменяют блогеру. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20240611/shabutdinov-1952226024.html

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происшествия, москва, россия, аяз шабутдинов