https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955162683.html

Госдеп утверждает, что сожалеет о жертвах удара ВСУ по Севастополю

Госдеп утверждает, что сожалеет о жертвах удара ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024

Госдеп утверждает, что сожалеет о жертвах удара ВСУ по Севастополю

США сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любых конфликтах, заявил об ударе ВСУ по Крыму исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:42

2024-06-24T19:42

2024-06-24T19:53

специальная военная операция на украине

севастополь

сша

государственный департамент сша

обстрел севастополя ракетами atacms

в мире

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2fa048eef50dc570f7efaf94a7c2a31f.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июня - РИА Новости. США сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любых конфликтах, заявил об ударе ВСУ по Крыму исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс."США всегда сожалеют о гибели гражданского населения в конфликтах", - сказал Басс в ходе онлайн брифинга на просьбу прокомментировать ситуацию. При этом он обвинил РФ в ведении "жестокого" конфликта на Украине.По словам Басса, Украина использует предоставляемые западом военные средства "дисциплинировано", что влияет на то, как российские силы проводят свои операции.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, сша, государственный департамент сша, обстрел севастополя ракетами atacms, в мире, украина, россия