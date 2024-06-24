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Госдеп утверждает, что сожалеет о жертвах удара ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 24.06.2024 (обновлено: 19:53 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955162683.html
Госдеп утверждает, что сожалеет о жертвах удара ВСУ по Севастополю
Госдеп утверждает, что сожалеет о жертвах удара ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
Госдеп утверждает, что сожалеет о жертвах удара ВСУ по Севастополю
США сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любых конфликтах, заявил об ударе ВСУ по Крыму исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:42
2024-06-24T19:53
специальная военная операция на украине
севастополь
сша
государственный департамент сша
обстрел севастополя ракетами atacms
в мире
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 24 июня - РИА Новости. США сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любых конфликтах, заявил об ударе ВСУ по Крыму исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс."США всегда сожалеют о гибели гражданского населения в конфликтах", - сказал Басс в ходе онлайн брифинга на просьбу прокомментировать ситуацию. При этом он обвинил РФ в ведении "жестокого" конфликта на Украине.По словам Басса, Украина использует предоставляемые западом военные средства "дисциплинировано", что влияет на то, как российские силы проводят свои операции.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
севастополь
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севастополь, сша, государственный департамент сша, обстрел севастополя ракетами atacms, в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, США, Государственный департамент США, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, В мире, Украина, Россия
Госдеп утверждает, что сожалеет о жертвах удара ВСУ по Севастополю

Госдеп: США сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любом конфликте

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июня - РИА Новости. США сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любых конфликтах, заявил об ударе ВСУ по Крыму исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс.
"США всегда сожалеют о гибели гражданского населения в конфликтах", - сказал Басс в ходе онлайн брифинга на просьбу прокомментировать ситуацию. При этом он обвинил РФ в ведении "жестокого" конфликта на Украине.
По словам Басса, Украина использует предоставляемые западом военные средства "дисциплинировано", что влияет на то, как российские силы проводят свои операции.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольСШАГосударственный департамент СШАОбстрел Севастополя ракетами ATACMSВ миреУкраинаРоссия
 
 
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