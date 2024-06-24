https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955102896.html
Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, закроют до вечера вторника
Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, закроют до вечера вторника - РИА Новости, 24.06.2024
Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, закроют до вечера вторника
Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, пробудут закрытыми ориентировочно до вечера вторника, сообщила советник губернатора города Анастасия Преловская. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:31
2024-06-24T16:31
2024-06-24T16:31
севастополь
республика крым
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954973946_0:245:3205:2048_1920x0_80_0_0_e4413d4d7100fa48d9b2285d5bc488af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, пробудут закрытыми ориентировочно до вечера вторника, сообщила советник губернатора города Анастасия Преловская. Ранее антитеррористическая комиссия города (АТК) сообщила, что на пляжах Учкуевка и окрестностей Севастополя, попавших под удар ВСУ, работают взрывотехники, там могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы. "Ориентировочно до завтрашнего вечера пляжи в Любимовке и Учкуевке будут закрыты", - сказала Преловская журналистам. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955067966.html
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955066301.html
севастополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954973946_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_3173ecc4202e750a23c22746bf52ce7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, республика крым, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, закроют до вечера вторника
Советник губернатора Севастополя Преловская: пляжи закрыли до вечера вторника