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Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, закроют до вечера вторника - РИА Новости, 24.06.2024
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16:31 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955102896.html
Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, закроют до вечера вторника
Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, закроют до вечера вторника - РИА Новости, 24.06.2024
Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, закроют до вечера вторника
Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, пробудут закрытыми ориентировочно до вечера вторника, сообщила советник губернатора города Анастасия Преловская. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:31
2024-06-24T16:31
севастополь
республика крым
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, пробудут закрытыми ориентировочно до вечера вторника, сообщила советник губернатора города Анастасия Преловская. Ранее антитеррористическая комиссия города (АТК) сообщила, что на пляжах Учкуевка и окрестностей Севастополя, попавших под удар ВСУ, работают взрывотехники, там могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы. "Ориентировочно до завтрашнего вечера пляжи в Любимовке и Учкуевке будут закрыты", - сказала Преловская журналистам. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955067966.html
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севастополь, республика крым, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, закроют до вечера вторника

Советник губернатора Севастополя Преловская: пляжи закрыли до вечера вторника

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, пробудут закрытыми ориентировочно до вечера вторника, сообщила советник губернатора города Анастасия Преловская.
Ранее антитеррористическая комиссия города (АТК) сообщила, что на пляжах Учкуевка и окрестностей Севастополя, попавших под удар ВСУ, работают взрывотехники, там могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Севастополе рассказали о погибших при ракетной атаке ВСУ
Вчера, 14:39
«
"Ориентировочно до завтрашнего вечера пляжи в Любимовке и Учкуевке будут закрыты", - сказала Преловская журналистам.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
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СевастопольРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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