https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955102896.html

Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, закроют до вечера вторника

Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, закроют до вечера вторника - РИА Новости, 24.06.2024

Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, закроют до вечера вторника

Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, пробудут закрытыми ориентировочно до вечера вторника, сообщила советник губернатора города Анастасия Преловская. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:31

2024-06-24T16:31

2024-06-24T16:31

севастополь

республика крым

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Пляжи, попавшие под удар ВСУ в Севастополе, пробудут закрытыми ориентировочно до вечера вторника, сообщила советник губернатора города Анастасия Преловская. Ранее антитеррористическая комиссия города (АТК) сообщила, что на пляжах Учкуевка и окрестностей Севастополя, попавших под удар ВСУ, работают взрывотехники, там могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы. "Ориентировочно до завтрашнего вечера пляжи в Любимовке и Учкуевке будут закрыты", - сказала Преловская журналистам. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955067966.html

https://ria.ru/20240624/ukraina-1955066301.html

севастополь

республика крым

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севастополь, республика крым, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms