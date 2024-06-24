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ООН проверяет сообщения о жертвах ударов ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
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14:54 24.06.2024 (обновлено: 14:55 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955071441.html
ООН проверяет сообщения о жертвах ударов ВСУ по Севастополю
ООН проверяет сообщения о жертвах ударов ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
ООН проверяет сообщения о жертвах ударов ВСУ по Севастополю
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проинформировано о сообщениях о многочисленных жертвах среди гражданского населения после ударов... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:54
2024-06-24T14:55
севастополь
республика крым
оон
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проинформировано о сообщениях о многочисленных жертвах среди гражданского населения после ударов по городу Севастополю в воскресенье и пытается проверить эту информацию, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел. "Мы ознакомились с сообщениями о большом числе жертв, в том числе среди детей, что вызывает тревогу, в результате нападения в Севастополе в воскресенье, и о том, что местные власти выступили с заявлениями о том, что эти жертвы стали результатом применения кассетных боеприпасов (ВСУ). Мы пытаемся проверить как можно больше информации об этом инциденте, включая количество жертв среди гражданского населения и использованное оружие. Несмотря на неоднократные запросы, у нас нет доступа на Крымский полуостров", - сказала она. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
https://ria.ru/20240624/peskov-1955018783.html
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севастополь, республика крым, оон, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Республика Крым, ООН, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
ООН проверяет сообщения о жертвах ударов ВСУ по Севастополю

УВКПЧ ООН проверит сообщения о жертвах среди населения при ударах по Севастополю

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проинформировано о сообщениях о многочисленных жертвах среди гражданского населения после ударов по городу Севастополю в воскресенье и пытается проверить эту информацию, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.
«
"Мы ознакомились с сообщениями о большом числе жертв, в том числе среди детей, что вызывает тревогу, в результате нападения в Севастополе в воскресенье, и о том, что местные власти выступили с заявлениями о том, что эти жертвы стали результатом применения кассетных боеприпасов (ВСУ). Мы пытаемся проверить как можно больше информации об этом инциденте, включая количество жертв среди гражданского населения и использованное оружие. Несмотря на неоднократные запросы, у нас нет доступа на Крымский полуостров", - сказала она.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
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СевастопольРеспублика КрымООНВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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