ООН проверяет сообщения о жертвах ударов ВСУ по Севастополю
УВКПЧ ООН проверит сообщения о жертвах среди населения при ударах по Севастополю
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проинформировано о сообщениях о многочисленных жертвах среди гражданского населения после ударов по городу Севастополю в воскресенье и пытается проверить эту информацию, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.
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"Мы ознакомились с сообщениями о большом числе жертв, в том числе среди детей, что вызывает тревогу, в результате нападения в Севастополе в воскресенье, и о том, что местные власти выступили с заявлениями о том, что эти жертвы стали результатом применения кассетных боеприпасов (ВСУ). Мы пытаемся проверить как можно больше информации об этом инциденте, включая количество жертв среди гражданского населения и использованное оружие. Несмотря на неоднократные запросы, у нас нет доступа на Крымский полуостров", - сказала она.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.