https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955071441.html

ООН проверяет сообщения о жертвах ударов ВСУ по Севастополю

ООН проверяет сообщения о жертвах ударов ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024

ООН проверяет сообщения о жертвах ударов ВСУ по Севастополю

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проинформировано о сообщениях о многочисленных жертвах среди гражданского населения после ударов... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:54

2024-06-24T14:54

2024-06-24T14:55

севастополь

республика крым

оон

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg

ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проинформировано о сообщениях о многочисленных жертвах среди гражданского населения после ударов по городу Севастополю в воскресенье и пытается проверить эту информацию, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел. "Мы ознакомились с сообщениями о большом числе жертв, в том числе среди детей, что вызывает тревогу, в результате нападения в Севастополе в воскресенье, и о том, что местные власти выступили с заявлениями о том, что эти жертвы стали результатом применения кассетных боеприпасов (ВСУ). Мы пытаемся проверить как можно больше информации об этом инциденте, включая количество жертв среди гражданского населения и использованное оружие. Несмотря на неоднократные запросы, у нас нет доступа на Крымский полуостров", - сказала она. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.

https://ria.ru/20240624/peskov-1955018783.html

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, республика крым, оон, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms