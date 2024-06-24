Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Севастополе детей - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955057375.html
Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Севастополе детей
Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Севастополе детей - РИА Новости, 24.06.2024
Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Севастополе детей
Двое из 28 госпитализированных детей, пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь, находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро – в реанимации, сообщила... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:00
2024-06-24T14:00
севастополь
россия
мария львова-белова
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954974018_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_1b56188c04b1643185f8656abda78cc8.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двое из 28 госпитализированных детей, пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь, находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро – в реанимации, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале."Скорбим вместе. Сегодня день траура в Севастополе и Крыму. Среди погибших в результате ракетной атаки два ребенка двух и девяти лет. Это невосполнимая утрата для родных и близких. Из 28 госпитализированных детей, двое в крайне тяжелом состоянии, шестеро в реанимации", - написала Львова-Белова.Она отметила, что в Севастополе всю ночь работала сводная бригада врачей Минздрава России. После осмотра всех раненых было принято решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в Москву, в федеральные клиники. "В столицу направят 12 детей, двое из них – на аппарате ИВЛ. Находимся на связи с врачами. Продолжаем помогать пострадавшим семьям. С ними общается уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская", - добавила детский омбудсмен. Аппарат Львовой-Беловой взял на особый контроль ситуацию, в которой у мальчика погибла мама, а сестра и отец получили ранения. Папа мальчика в тяжелом состоянии, его госпитализируют в Москву вместе с сыном, чтобы не разлучать. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240624/peskov-1955018783.html
https://ria.ru/20240624/razvozhaev-1955042817.html
https://ria.ru/20240624/kongress-1954945207.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954974018_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_2dde803997c7d26e6fb138f04d242ea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, россия, мария львова-белова, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Россия, Мария Львова-Белова, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Севастополе детей

Львова-Белова: двое детей, пострадавших в Севастополе, в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двое из 28 госпитализированных детей, пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь, находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро – в реанимации, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
«
"Скорбим вместе. Сегодня день траура в Севастополе и Крыму. Среди погибших в результате ракетной атаки два ребенка двух и девяти лет. Это невосполнимая утрата для родных и близких. Из 28 госпитализированных детей, двое в крайне тяжелом состоянии, шестеро в реанимации", - написала Львова-Белова.
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Кремле предупредили США о последствиях после удара по Севастополю
12:17
Она отметила, что в Севастополе всю ночь работала сводная бригада врачей Минздрава России. После осмотра всех раненых было принято решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в Москву, в федеральные клиники.
«
"В столицу направят 12 детей, двое из них – на аппарате ИВЛ. Находимся на связи с врачами. Продолжаем помогать пострадавшим семьям. С ними общается уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская", - добавила детский омбудсмен.
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
В Севастополе создали комиссию по оценке ущерба после атаки ВСУ
13:13
Аппарат Львовой-Беловой взял на особый контроль ситуацию, в которой у мальчика погибла мама, а сестра и отец получили ранения. Папа мальчика в тяжелом состоянии, его госпитализируют в Москву вместе с сыном, чтобы не разлучать.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
В конгрессе США неожиданно отреагировали на удар ВСУ по Севастополю
03:14
 
СевастопольРоссияМария Львова-БеловаВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала