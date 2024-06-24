Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Севастополе детей
Львова-Белова: двое детей, пострадавших в Севастополе, в тяжелом состоянии
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двое из 28 госпитализированных детей, пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь, находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро – в реанимации, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
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"Скорбим вместе. Сегодня день траура в Севастополе и Крыму. Среди погибших в результате ракетной атаки два ребенка двух и девяти лет. Это невосполнимая утрата для родных и близких. Из 28 госпитализированных детей, двое в крайне тяжелом состоянии, шестеро в реанимации", - написала Львова-Белова.
Она отметила, что в Севастополе всю ночь работала сводная бригада врачей Минздрава России. После осмотра всех раненых было принято решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в Москву, в федеральные клиники.
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"В столицу направят 12 детей, двое из них – на аппарате ИВЛ. Находимся на связи с врачами. Продолжаем помогать пострадавшим семьям. С ними общается уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская", - добавила детский омбудсмен.
Аппарат Львовой-Беловой взял на особый контроль ситуацию, в которой у мальчика погибла мама, а сестра и отец получили ранения. Папа мальчика в тяжелом состоянии, его госпитализируют в Москву вместе с сыном, чтобы не разлучать.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.