https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955056872.html

Глава СПЧ призвал международные организации осудить теракт в Севастополе

Глава СПЧ призвал международные организации осудить теракт в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024

Глава СПЧ призвал международные организации осудить теракт в Севастополе

Глава СПЧ Валерий Фадеев, слова которого приводятся в Telegram-канале СПЧ, обратился в ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:58

2024-06-24T13:58

2024-06-24T13:58

севастополь

республика крым

валерий фадеев

обсе

оон

совет европы

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев, слова которого приводятся в Telegram-канале СПЧ, обратился в ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста с требованием дать жесткую оценку теракту в Севастополе и повлиять на преступные действия киевского режима. "Россия пережила варварскую террористическую атаку в Севастополе. Цинично выбрана цель - беззащитные мирные жители на пляже. Четыре человека погибли, среди них дети, более 150 человек пострадало... В связи с этим я направил обращения в ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста с требованием дать жесткую оценку произошедшему и повлиять на преступные действия киевского режима", - заявил Фадеев. Кроме того, глава СПЧ выразил свои свои глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также пожелал раненым скорейшего выздоровления. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.

https://ria.ru/20240623/ataka-1954891374.html

севастополь

республика крым

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севастополь, республика крым, валерий фадеев, обсе, оон, совет европы, обстрел севастополя ракетами atacms