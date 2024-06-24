Глава СПЧ призвал международные организации осудить теракт в Севастополе
Глава СПЧ Фадеев призвал дать жесткую оценку теракту в Севастополе
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев, слова которого приводятся в Telegram-канале СПЧ, обратился в ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста с требованием дать жесткую оценку теракту в Севастополе и повлиять на преступные действия киевского режима.
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"Россия пережила варварскую террористическую атаку в Севастополе. Цинично выбрана цель - беззащитные мирные жители на пляже. Четыре человека погибли, среди них дети, более 150 человек пострадало... В связи с этим я направил обращения в ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста с требованием дать жесткую оценку произошедшему и повлиять на преступные действия киевского режима", - заявил Фадеев.
Кроме того, глава СПЧ выразил свои свои глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также пожелал раненым скорейшего выздоровления.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.