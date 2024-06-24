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Глава СПЧ призвал международные организации осудить теракт в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
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13:58 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955056872.html
Глава СПЧ призвал международные организации осудить теракт в Севастополе
Глава СПЧ призвал международные организации осудить теракт в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
Глава СПЧ призвал международные организации осудить теракт в Севастополе
Глава СПЧ Валерий Фадеев, слова которого приводятся в Telegram-канале СПЧ, обратился в ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:58
2024-06-24T13:58
севастополь
республика крым
валерий фадеев
обсе
оон
совет европы
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев, слова которого приводятся в Telegram-канале СПЧ, обратился в ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста с требованием дать жесткую оценку теракту в Севастополе и повлиять на преступные действия киевского режима. "Россия пережила варварскую террористическую атаку в Севастополе. Цинично выбрана цель - беззащитные мирные жители на пляже. Четыре человека погибли, среди них дети, более 150 человек пострадало... В связи с этим я направил обращения в ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста с требованием дать жесткую оценку произошедшему и повлиять на преступные действия киевского режима", - заявил Фадеев. Кроме того, глава СПЧ выразил свои свои глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также пожелал раненым скорейшего выздоровления. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
https://ria.ru/20240623/ataka-1954891374.html
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севастополь, республика крым, валерий фадеев, обсе, оон, совет европы, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Республика Крым, Валерий Фадеев, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Глава СПЧ призвал международные организации осудить теракт в Севастополе

Глава СПЧ Фадеев призвал дать жесткую оценку теракту в Севастополе

Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев, слова которого приводятся в Telegram-канале СПЧ, обратился в ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста с требованием дать жесткую оценку теракту в Севастополе и повлиять на преступные действия киевского режима.
«
"Россия пережила варварскую террористическую атаку в Севастополе. Цинично выбрана цель - беззащитные мирные жители на пляже. Четыре человека погибли, среди них дети, более 150 человек пострадало... В связи с этим я направил обращения в ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста с требованием дать жесткую оценку произошедшему и повлиять на преступные действия киевского режима", - заявил Фадеев.
Кроме того, глава СПЧ выразил свои свои глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также пожелал раненым скорейшего выздоровления.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
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Вчера, 18:32
 
СевастопольРеспублика КрымВалерий ФадеевОБСЕООНСовет ЕвропыОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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