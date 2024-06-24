https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955049319.html
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Севастополе
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Севастополе
Четырнадцать пациентов, пострадавших в Севастополе, находятся в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:36
2024-06-24T13:36
2024-06-24T13:40
севастополь
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обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четырнадцать пациентов, пострадавших в Севастополе, находятся в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Четырнадцать человек в тяжелом состоянии", - сказал Мурашко журналистам.ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, россия, михаил мурашко, происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Россия, Михаил Мурашко, Происшествия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Севастополе
Мурашко: 14 пострадавших в Севастополе находятся в тяжелом состоянии
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четырнадцать пациентов, пострадавших в Севастополе, находятся в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Четырнадцать человек в тяжелом состоянии", - сказал Мурашко журналистам.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.