https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955049319.html

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Севастополе

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Севастополе

Четырнадцать пациентов, пострадавших в Севастополе, находятся в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:36

2024-06-24T13:36

2024-06-24T13:40

севастополь

россия

михаил мурашко

происшествия

обстрел севастополя ракетами atacms

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954974018_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_1b56188c04b1643185f8656abda78cc8.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четырнадцать пациентов, пострадавших в Севастополе, находятся в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Четырнадцать человек в тяжелом состоянии", - сказал Мурашко журналистам.ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, россия, михаил мурашко, происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms