https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955038070.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 24.06.2024
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Все пациенты, пострадавшие из-за атаки ВСУ на Севастополь, находятся в удовлетворительном состоянии, "тяжелые" тоже, таких немного, сообщил заместитель... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:54
2024-06-24T12:54
2024-06-24T12:54
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
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обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Все пациенты, пострадавшие из-за атаки ВСУ на Севастополь, находятся в удовлетворительном состоянии, "тяжелые" тоже, таких немного, сообщил заместитель директора Федерального центра медицины катастроф Андрей Колодкин. "Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, даже если у них тяжелая степень тяжести, таких немного. У нас всего два пациента будет на искусственной вентиляции легких, которые будут также эвакуироваться", - сказал Колодкин журналистам. По его словам, всем пациентам на должном уровне оказывается помощь в трех медицинских организациях Севастополя. По информации Колодкина, 21 человек, из них 11 детей, эвакуируют на лечение в Москву. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954956864.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, севастополь, москва, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Севастополь, Москва, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Колодкин: все пострадавшие от атаки ВСУ находятся в удовлетворительном состоянии
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Все пациенты, пострадавшие из-за атаки ВСУ на Севастополь, находятся в удовлетворительном состоянии, "тяжелые" тоже, таких немного, сообщил заместитель директора Федерального центра медицины катастроф Андрей Колодкин.
"Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, даже если у них тяжелая степень тяжести, таких немного. У нас всего два пациента будет на искусственной вентиляции легких, которые будут также эвакуироваться", - сказал Колодкин журналистам.
По его словам, всем пациентам на должном уровне оказывается помощь в трех медицинских организациях Севастополя.
По информации Колодкина, 21 человек, из них 11 детей, эвакуируют на лечение в Москву.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.