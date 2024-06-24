https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955038070.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 24.06.2024

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

Все пациенты, пострадавшие из-за атаки ВСУ на Севастополь, находятся в удовлетворительном состоянии, "тяжелые" тоже, таких немного, сообщил заместитель... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:54

2024-06-24T12:54

2024-06-24T12:54

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

севастополь

москва

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Все пациенты, пострадавшие из-за атаки ВСУ на Севастополь, находятся в удовлетворительном состоянии, "тяжелые" тоже, таких немного, сообщил заместитель директора Федерального центра медицины катастроф Андрей Колодкин. "Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, даже если у них тяжелая степень тяжести, таких немного. У нас всего два пациента будет на искусственной вентиляции легких, которые будут также эвакуироваться", - сказал Колодкин журналистам. По его словам, всем пациентам на должном уровне оказывается помощь в трех медицинских организациях Севастополя. По информации Колодкина, 21 человек, из них 11 детей, эвакуируют на лечение в Москву. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954956864.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, севастополь, москва, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия