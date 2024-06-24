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Причастность США к удару по Севастополю не вызывает сомнений, заявили в МИД - РИА Новости, 24.06.2024
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12:47 24.06.2024 (обновлено: 14:17 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955035702.html
Причастность США к удару по Севастополю не вызывает сомнений, заявили в МИД
Причастность США к удару по Севастополю не вызывает сомнений, заявили в МИД - РИА Новости, 24.06.2024
Причастность США к удару по Севастополю не вызывает сомнений, заявили в МИД
Причастность США к удару по Севастополю не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты создали неонацистский режим в Киеве, заявил МИД РФ. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:47
2024-06-24T14:17
обстрел севастополя ракетами atacms
россия
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севастополь
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Причастность США к удару по Севастополю не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты создали неонацистский режим в Киеве, заявил МИД РФ."Двадцать третьего июня киевский режим при поддержке США и их сателлитов совершил очередное чудовищное террористическое преступление против мирного населения России. Под ударом оказался Севастополь. Для теракта специально был выбран один из важнейших православных праздников – день Святой Троицы... По данным Минобороны России, использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями для повышения поражающей способности", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.В министерстве отметили, что все полетные задания вводились специалистами США на основе собственных данных спутниковой разведки, а в небе вблизи Крыма дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk."Причастность США к этому зловещему преступлению никаких сомнений не вызывает. Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве, активно пестуют и поддерживают своих украинских марионеток, ведут их руками войну против России и побуждают их к совершению актов международного терроризма, убийству мирных российских граждан, в том числе с использованием одного из самых страшных видов негуманного оружия – кассетных боеприпасов. Ответ на это преступление обязательно последует", - заверили в министерстве.
https://ria.ru/20240624/kongress-1954945207.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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обстрел севастополя ракетами atacms, россия, сша, севастополь
Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Россия, США, Севастополь
Причастность США к удару по Севастополю не вызывает сомнений, заявили в МИД

МИД: причастность США к удару по Севастополю не вызывает сомнений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Причастность США к удару по Севастополю не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты создали неонацистский режим в Киеве, заявил МИД РФ.
«
"Двадцать третьего июня киевский режим при поддержке США и их сателлитов совершил очередное чудовищное террористическое преступление против мирного населения России. Под ударом оказался Севастополь. Для теракта специально был выбран один из важнейших православных праздников – день Святой Троицы... По данным Минобороны России, использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями для повышения поражающей способности", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.
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В министерстве отметили, что все полетные задания вводились специалистами США на основе собственных данных спутниковой разведки, а в небе вблизи Крыма дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk.
«
"Причастность США к этому зловещему преступлению никаких сомнений не вызывает. Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве, активно пестуют и поддерживают своих украинских марионеток, ведут их руками войну против России и побуждают их к совершению актов международного терроризма, убийству мирных российских граждан, в том числе с использованием одного из самых страшных видов негуманного оружия – кассетных боеприпасов. Ответ на это преступление обязательно последует", - заверили в министерстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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Обстрел Севастополя ракетами ATACMSРоссияСШАСевастополь
 
 
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