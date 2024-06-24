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"Люди бежали, кричали". ВСУ обстреляли пляж в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
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12:41 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955034470.html
"Люди бежали, кричали". ВСУ обстреляли пляж в Севастополе
"Люди бежали, кричали". ВСУ обстреляли пляж в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
"Люди бежали, кричали". ВСУ обстреляли пляж в Севастополе
ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.
2024-06-24T12:41
2024-06-24T12:41
видео
севастополь
украина
россия
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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По поручению президента России Владимира Путина в Севастополь прибыли сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, и психологи.Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
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60
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60
"Люди бежали, кричали". ВСУ обстреляли пляж в Севастополе
ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По поручению президента России Владимира Путина в Севастополь прибыли сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, и психологи. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
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видео, севастополь, украина, россия, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, видео
Видео, Севастополь, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
"Люди бежали, кричали". ВСУ обстреляли пляж в Севастополе
ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.
2024-06-24T12:41
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"Люди бежали, кричали". ВСУ обстреляли пляж в Севастополе

Читать ria.ru в
ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.
По поручению президента России Владимира Путина в Севастополь прибыли сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, и психологи.
Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
 
ВидеоСевастопольУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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