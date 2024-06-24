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"Люди бежали, кричали". ВСУ обстреляли пляж в Севастополе

"Люди бежали, кричали". ВСУ обстреляли пляж в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024

"Люди бежали, кричали". ВСУ обстреляли пляж в Севастополе

ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

2024-06-24T12:41

2024-06-24T12:41

2024-06-24T12:41

видео

севастополь

украина

россия

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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По поручению президента России Владимира Путина в Севастополь прибыли сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, и психологи.Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.

севастополь

украина

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Люди бежали, кричали". ВСУ обстреляли пляж в Севастополе ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По поручению президента России Владимира Путина в Севастополь прибыли сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, и психологи. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых. 2024-06-24T12:41 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

видео, севастополь, украина, россия, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, видео