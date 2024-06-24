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В Севастополе на пляже, попавшем под удар, работают взрывотехники - РИА Новости, 24.06.2024
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11:55 24.06.2024 (обновлено: 12:24 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955012321.html
В Севастополе на пляже, попавшем под удар, работают взрывотехники
В Севастополе на пляже, попавшем под удар, работают взрывотехники - РИА Новости, 24.06.2024
В Севастополе на пляже, попавшем под удар, работают взрывотехники
Неразорвавшиеся суббоеприпасы могу оставаться на пляже в Севастополе, попавшем под удар ВСУ, сообщает антитеррористическая комиссия города (АТК). РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:55
2024-06-24T12:24
севастополь
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Неразорвавшиеся суббоеприпасы могу оставаться на пляже в Севастополе, попавшем под удар ВСУ, сообщает антитеррористическая комиссия города (АТК)."В настоящее время на пляже Учкуевка, где 23 июня был нанесен террористический удар ВСУ по мирным людям, проводятся оперативно-следственные действия. На месте происшествия работают взрывотехники, представители СК РФ и других силовых ведомств. После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы", - говорится в сообщении.В комиссии призвали всех соблюдать правила поведения при обнаружении мин, снарядов и бомб, частей боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12:15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240624/ataki-1954992319.html
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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополе на пляже, попавшем под удар, работают взрывотехники

АТК: неразорвавшиеся суббоеприпасы могут оставаться на пляже в Севастополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Неразорвавшиеся суббоеприпасы могу оставаться на пляже в Севастополе, попавшем под удар ВСУ, сообщает антитеррористическая комиссия города (АТК).
«
"В настоящее время на пляже Учкуевка, где 23 июня был нанесен террористический удар ВСУ по мирным людям, проводятся оперативно-следственные действия. На месте происшествия работают взрывотехники, представители СК РФ и других силовых ведомств. После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы", - говорится в сообщении.
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
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В комиссии призвали всех соблюдать правила поведения при обнаружении мин, снарядов и бомб, частей боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12:15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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СевастопольВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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