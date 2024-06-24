https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954984338.html
В Москве разместят родных пострадавших в Севастополе
В Москве разместят родных пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
В Москве разместят родных пострадавших в Севастополе
Всех родных, которые прибудут в Москву вместе с пострадавшими в Севастополе, разместят в специальном городском центре, сообщила журналистам заместитель мэра по... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:13
2024-06-24T10:13
2024-06-24T10:13
севастополь
москва
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954874559_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ceb2917f1297de85f41f4c051b05d7b7.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Всех родных, которые прибудут в Москву вместе с пострадавшими в Севастополе, разместят в специальном городском центре, сообщила журналистам заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова. "Всех родных, которые прибудут в Москву вместе с пострадавшими, мы разместим в специальном городском центре, окажем всю необходимую помощь", - сообщила Ракова. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954956864.html
севастополь
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954874559_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_932ab0c1eb88144cea701909f6ad686b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, москва, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Москва, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Москве разместят родных пострадавших в Севастополе
Ракова: всех родных пострадавших в Севастополе разместят в специальном центре