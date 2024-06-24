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В Москве разместят родных пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
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10:13 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954984338.html
В Москве разместят родных пострадавших в Севастополе
В Москве разместят родных пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
В Москве разместят родных пострадавших в Севастополе
Всех родных, которые прибудут в Москву вместе с пострадавшими в Севастополе, разместят в специальном городском центре, сообщила журналистам заместитель мэра по... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:13
2024-06-24T10:13
севастополь
москва
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Всех родных, которые прибудут в Москву вместе с пострадавшими в Севастополе, разместят в специальном городском центре, сообщила журналистам заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова. "Всех родных, которые прибудут в Москву вместе с пострадавшими, мы разместим в специальном городском центре, окажем всю необходимую помощь", - сообщила Ракова. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954956864.html
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севастополь, москва, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Москва, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Москве разместят родных пострадавших в Севастополе

Ракова: всех родных пострадавших в Севастополе разместят в специальном центре

© Фото очевидцаОказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
© Фото очевидца
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Всех родных, которые прибудут в Москву вместе с пострадавшими в Севастополе, разместят в специальном городском центре, сообщила журналистам заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова.
«
"Всех родных, которые прибудут в Москву вместе с пострадавшими, мы разместим в специальном городском центре, окажем всю необходимую помощь", - сообщила Ракова.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
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СевастопольМоскваВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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