Лучшие московские врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе
Ракова: лучшие московские врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе
© Фото очевидцаОказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
© Фото очевидца
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лучшие московские врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе, они доставили необходимые медикаменты и расходные материалы, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Лучшие московские врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе. Это реаниматологи, анестезиологи, хирурги, травматологи из ведущих медицинских организаций Москвы, таких как НИИ им. Склифосовского, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Морозовской и больницы святого Владимира. Они прибыли в Севастополь вчера, а также доставили необходимые медикаменты и расходные материалы для оказания помощи", - рассказала Ракова.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
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