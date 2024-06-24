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Лучшие московские врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
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10:06 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954982922.html
Лучшие московские врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе
Лучшие московские врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
Лучшие московские врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе
Лучшие московские врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе, они доставили необходимые медикаменты и расходные материалы, сообщила журналистам... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:06
2024-06-24T10:06
севастополь
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лучшие московские врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе, они доставили необходимые медикаменты и расходные материалы, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Лучшие московские врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе. Это реаниматологи, анестезиологи, хирурги, травматологи из ведущих медицинских организаций Москвы, таких как НИИ им. Склифосовского, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Морозовской и больницы святого Владимира. Они прибыли в Севастополь вчера, а также доставили необходимые медикаменты и расходные материалы для оказания помощи", - рассказала Ракова. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Лучшие московские врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе

Ракова: лучшие московские врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе

© Фото очевидцаОказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
© Фото очевидца
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лучшие московские врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе, они доставили необходимые медикаменты и расходные материалы, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Лучшие московские врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе. Это реаниматологи, анестезиологи, хирурги, травматологи из ведущих медицинских организаций Москвы, таких как НИИ им. Склифосовского, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Морозовской и больницы святого Владимира. Они прибыли в Севастополь вчера, а также доставили необходимые медикаменты и расходные материалы для оказания помощи", - рассказала Ракова.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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СевастопольВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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