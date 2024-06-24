https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954981891.html

Врачи из Москвы продолжают осматривать пациентов в Севастополе

Врачи из Москвы продолжают осматривать пациентов в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024

Врачи из Москвы продолжают осматривать пациентов в Севастополе

Врачи из Москвы продолжают осматривать пациентов в Севастополе, после решат о переводе пострадавших в больницы Москвы, сообщила журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:00

2024-06-24T10:00

2024-06-24T10:00

москва

севастополь

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Врачи из Москвы продолжают осматривать пациентов в Севастополе, после решат о переводе пострадавших в больницы Москвы, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Сейчас врачи продолжают осматривать пациентов, по результатам оценки их состояния и медицинских показаний к эвакуации будет приниматься решение о переводе пострадавших в ведущие больницы Москвы для дальнейшего лечения и реабилитации", - рассказала Ракова. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240624/kongress-1954945207.html

москва

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москва, севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms