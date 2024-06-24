Врачи из Москвы продолжают осматривать пациентов в Севастополе
Заммэра Ракова: врачи из Москвы продолжают осматривать пациентов в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Машина скорой помощи на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Врачи из Москвы продолжают осматривать пациентов в Севастополе, после решат о переводе пострадавших в больницы Москвы, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Сейчас врачи продолжают осматривать пациентов, по результатам оценки их состояния и медицинских показаний к эвакуации будет приниматься решение о переводе пострадавших в ведущие больницы Москвы для дальнейшего лечения и реабилитации", - рассказала Ракова.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.