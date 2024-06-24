https://ria.ru/20240624/sbu-1954987779.html
На Украине пограничника заподозрили в шпионаже в пользу России
На Украине пограничника заподозрили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 24.06.2024
На Украине пограничника заподозрили в шпионаже в пользу России
Служба безопасности Украины в Telegram-канале заявили о задержании пограничника, его подозревают в шпионаже в пользу России. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:34
2024-06-24T10:34
2024-06-24T10:34
россия
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5364d3602082598d6b0ac5d170e59aed.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины в Telegram-канале заявили о задержании пограничника, его подозревают в шпионаже в пользу России. "СБУ задержала "крота"... который шпионил для РФ на украинско-белорусской границе… Злоумышленником оказался завербованный российской спецслужбой контрактник, руководитель отделения местного пограничного отряда... устанавливал локации укрепрайонов и ориентировочную численность украинских войск, обороняющих приграничье с Белоруссией", - говорится в сообщении.По ее информации, подозреваемый также пытался передать координаты складов с вооружением и боеприпасами ВСУ. Против пограничника возбуждено уголовное дело по статье "госизмена", ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20230929/zaderzhanie-1899355470.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_b7f490c3f9ba452675a73445bf6c2c37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине пограничника заподозрили в шпионаже в пользу России
СБУ заявила о задержании пограничника, подозреваемого в шпионаже в пользу России