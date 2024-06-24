https://ria.ru/20240624/sbu-1954987779.html

На Украине пограничника заподозрили в шпионаже в пользу России

На Украине пограничника заподозрили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 24.06.2024

На Украине пограничника заподозрили в шпионаже в пользу России

Служба безопасности Украины в Telegram-канале заявили о задержании пограничника, его подозревают в шпионаже в пользу России. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:34

2024-06-24T10:34

2024-06-24T10:34

россия

украина

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины в Telegram-канале заявили о задержании пограничника, его подозревают в шпионаже в пользу России. "СБУ задержала "крота"... который шпионил для РФ на украинско-белорусской границе… Злоумышленником оказался завербованный российской спецслужбой контрактник, руководитель отделения местного пограничного отряда... устанавливал локации укрепрайонов и ориентировочную численность украинских войск, обороняющих приграничье с Белоруссией", - говорится в сообщении.По ее информации, подозреваемый также пытался передать координаты складов с вооружением и боеприпасами ВСУ. Против пограничника возбуждено уголовное дело по статье "госизмена", ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20230929/zaderzhanie-1899355470.html

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россия, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины