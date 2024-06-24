https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955151836.html

МИД Белоруссии пообещал асимметричный ответ на санкции Запада

МИД Белоруссии пообещал асимметричный ответ на санкции Запада - РИА Новости, 24.06.2024

МИД Белоруссии пообещал асимметричный ответ на санкции Запада

Белоруссия и Россия будут асимметрично отвечать на санкции Запада, не намерены инициативно наносить вред бизнесу, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:00

2024-06-24T19:00

2024-06-24T19:00

белоруссия

россия

сергей алейник

экономика

санкции в отношении россии

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Белоруссия и Россия будут асимметрично отвечать на санкции Запада, не намерены инициативно наносить вред бизнесу, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. "Говорили о координации и наращивании усилий по противодействию рестрикциям со стороны США, ЕС и их сателлитов. Мы по-прежнему не намерены инициативно наносить вред бизнесу, гуманитарному и иным видам практического сотрудничества, трансграничным и человеческим контактам. Но на все незаконные меры давления будем продолжать ассиметрично отвечать", - сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20240621/sez-1954458018.html

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Кирилл Волков

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