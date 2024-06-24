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МИД Белоруссии пообещал асимметричный ответ на санкции Запада
МИД Белоруссии пообещал асимметричный ответ на санкции Запада - РИА Новости, 24.06.2024
МИД Белоруссии пообещал асимметричный ответ на санкции Запада
Белоруссия и Россия будут асимметрично отвечать на санкции Запада, не намерены инициативно наносить вред бизнесу, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:00
2024-06-24T19:00
2024-06-24T19:00
белоруссия
россия
сергей алейник
экономика
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Белоруссия и Россия будут асимметрично отвечать на санкции Запада, не намерены инициативно наносить вред бизнесу, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. "Говорили о координации и наращивании усилий по противодействию рестрикциям со стороны США, ЕС и их сателлитов. Мы по-прежнему не намерены инициативно наносить вред бизнесу, гуманитарному и иным видам практического сотрудничества, трансграничным и человеческим контактам. Но на все незаконные меры давления будем продолжать ассиметрично отвечать", - сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20240621/sez-1954458018.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, сергей алейник, экономика, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
Белоруссия, Россия, Сергей Алейник, Экономика, Санкции в отношении России, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
МИД Белоруссии пообещал асимметричный ответ на санкции Запада
Алейник: Россия и Белоруссия будут асимметрично отвечать на санкции Запада