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МИД Белоруссии пообещал асимметричный ответ на санкции Запада - РИА Новости, 24.06.2024
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19:00 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955151836.html
МИД Белоруссии пообещал асимметричный ответ на санкции Запада
МИД Белоруссии пообещал асимметричный ответ на санкции Запада - РИА Новости, 24.06.2024
МИД Белоруссии пообещал асимметричный ответ на санкции Запада
Белоруссия и Россия будут асимметрично отвечать на санкции Запада, не намерены инициативно наносить вред бизнесу, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:00
2024-06-24T19:00
белоруссия
россия
сергей алейник
экономика
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Белоруссия и Россия будут асимметрично отвечать на санкции Запада, не намерены инициативно наносить вред бизнесу, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. "Говорили о координации и наращивании усилий по противодействию рестрикциям со стороны США, ЕС и их сателлитов. Мы по-прежнему не намерены инициативно наносить вред бизнесу, гуманитарному и иным видам практического сотрудничества, трансграничным и человеческим контактам. Но на все незаконные меры давления будем продолжать ассиметрично отвечать", - сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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белоруссия, россия, сергей алейник, экономика, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
Белоруссия, Россия, Сергей Алейник, Экономика, Санкции в отношении России, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
МИД Белоруссии пообещал асимметричный ответ на санкции Запада

Алейник: Россия и Белоруссия будут асимметрично отвечать на санкции Запада

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Белоруссия и Россия будут асимметрично отвечать на санкции Запада, не намерены инициативно наносить вред бизнесу, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.
"Говорили о координации и наращивании усилий по противодействию рестрикциям со стороны США, ЕС и их сателлитов. Мы по-прежнему не намерены инициативно наносить вред бизнесу, гуманитарному и иным видам практического сотрудничества, трансграничным и человеческим контактам. Но на все незаконные меры давления будем продолжать ассиметрично отвечать", - сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Брест - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В Белоруссии рассказали о работе компаний из США в СЭЗ, несмотря на санкции
21 июня, 11:18
 
БелоруссияРоссияСергей АлейникЭкономикаСанкции в отношении РоссииСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
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